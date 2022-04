Những bàn tán xoay quanh quy định mới từ giải thưởng Tony cho thấy sự nhanh nhạy của ban tổ chức không muốn giải thưởng của mình vướng phải những rắc rối gây tác động tiêu cực như Oscar 2022 gặp phải. Khán giả hưởng ứng tích cực quy định mới này.

Trước đó, Ban Tổ chức giải thưởng Tony đã gửi thư ngỏ cho những người tham gia lễ trao giải diễn ra ngày 12-6 tại Radio City Music Hall, New York - Mỹ. Trong đó, họ nhấn mạnh: "Giải thưởng Tony có chính sách nghiêm cấm bạo lực nghiêm ngặt. Trong trường hợp xảy ra sự cố, những người vi phạm sẽ bị đưa ra khỏi lễ trao giải ngay lập tức".

Giải Tony nghiêm cấm hành vi bạo lực

Quy định mới đưa ra sau sự cố Will Smith tát Chris Rock tại Oscar 2022

Tonys là giải thưởng lớn được biết đến đầu tiên công khai đưa ra chính sách không bạo lực mới sau "cú tát Oscar 2022".

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (gọi tắt là Viện Hàn lâm) đưa ra hình thức kỷ luật là cấm Will Smith tham gia Lễ trao giải Oscar trong 10 năm sau khi nam diễn viên này tát nghệ sĩ hài Chris Rock trên sân khấu. Will Smith chấp nhận và tôn trọng quyết định xử phạt của Viện Hàn lâm. Ngoài lễ trao giải, Will Smith cũng bị cấm tham gia tất cả các sự kiện và chương trình khác của Viện Hàn lâm trong 10 năm.

Trước đó, Will Smith gửi thông cáo đến giới truyền thông cho biết rằng đã rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn lâm. Nam diễn viên nói rằng việc tát nghệ sĩ Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 là hành động "gây sốc, đau đớn và không thể lý giải được". Chủ tịch Viện Hàn lâm là David Rubi cho hay đã chấp nhận đơn xin rời khỏi vị trí thành viên của Will Smith.

Nhiều dự án phim Will Smith tham gia đã bị hoãn hoặc tạm dừng sau sự cố.