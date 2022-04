Hội đồng quản trị của Viện Hàn lâm đã họp ngày 8-4 (giờ địa phương) để thảo luận về hình thức kỷ luật Will Smith. Sau khi thảo luận và bỏ phiếu, mức kỷ luật đã được đưa ra.

"Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 là để tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng của chúng tôi, những người đã nỗ lực làm việc chăm chỉ trong năm qua. Tuy nhiên, những khoảnh khắc vinh danh đó đã bị lu mờ bởi hành động không thể chấp nhận được của ông Will Smith trên sân khấu. Trong buổi phát sóng, chúng tôi không đề cập sự việc một cách đúng đắn. Chúng tôi xin lỗi về điều đó" - Chủ tịch Viện Hàn lâm David Rubin và Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm Dawn Hudson cho biết trong thông cáo.

Cú tát gây sốc ở Oscar 2022

Will Smith không được tham gia lễ trao giải trong 10 năm

Viện Hàn lâm cảm ơn Chris Rock vì đã duy trì bình tĩnh trong hoàn cảnh bất thường và cảm ơn những MC, những người đề cử, những người được vinh danh vì sự đĩnh đạc, duyên dáng của họ trong suốt quá trình diễn ra sự cố.

Will Smith chấp nhận và tôn trọng quyết định xử phạt của Viện Hàn lâm. Ngoài lễ trao giải, Will Smith cũng bị cấm tham gia tất cả các sự kiện và chương trình khác của Viện Hàn lâm trong 10 năm. Tuy nhiên, tài tử này vẫn giữ được tượng vàng đã gặt hái trong lễ trao giải vừa qua. Viện Hàn lâm cũng không đề cập đến việc Will Smith sẽ tiếp tục nhận đề cử và đoạt giải trong tương lai nếu có vai diễn ấn tượng nên nam diễn viên này vẫn còn cơ hội tiếp tục đoạt tượng vàng trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, Will Smith gửi thông cáo đến giới truyền thông cho biết rằng đã rời khỏi vai trò thành viên Viện Hàn lâm. Nam diễn viên nói rằng việc tát nghệ sĩ Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 là hành động "gây sốc, đau đớn và không thể lý giải được". Chủ tịch Viện Hàn lâm là David Rubi cho hay đã chấp nhận đơn xin rời khỏi vị trí thành viên của Will Smith.

Nhiều tranh luận trái chiều sau hành động của Will Smith đối với Chris Rock. Anh nhận nhiều đánh giá là ứng xử không tốt, tự đánh mất danh tiếng gầy dựng bao lâu nay.