Đám cưới của Katrina Kaif và Vicky Kaushal đã trở thành tâm điểm của truyền thông Ấn Độ. Trước ngày 9-12, thông tin về đám cưới được đăng tải từng phút trên truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Mạng xã hội Twitter của Ấn Độ cũng ngập tràn thông tin về đám cưới của Katrina Kaif và Vicky Kaushal.

Hơn 120 khách mời là những ngôi sao Bollywood và giới kinh doanh đã tham dự đám cưới. Cặp đôi này chọn khách sạn sang trọng Six Senses Fort Barwara (được chuyển đổi từ pháo đài thế kỷ XIV) để làm địa điểm tổ chức lễ cưới kéo dài 4 ngày của họ.

Katrina Kaif và Vicky Kaushal

Đám cưới thắt chặt an ninh tối đa

Theo trang web của khách sạn, tòa nhà 700 năm tuổi này "đã được bảo tồn và chuyển đổi một cách hợp lý, đồng thời có tầm nhìn ngoạn mục ra hồ và đền thờ".

Một nhân viên khách sạn nói với tờ This Week in Asia rằng mọi thứ trong "đám cưới thế kỷ" này đã được chuẩn bị tỉ mỉ, bao gồm cỗ xe do 7 con ngựa trắng kéo và kiệu cho cô dâu. Khoảng 100 đầu bếp và thợ làm bánh kẹo đã tụ hội tại khách sạn để chuẩn bị bữa tiệc ẩm thực đặc biệt cho đám cưới.

Một nghệ sĩ vẽ Henna hàng đầu từ Dubai đã được mời để trang điểm cho cô dâu và phù dâu, cặp đôi sẽ tuyên thệ trong một vọng lâu bằng kính đặt làm riêng. Đám cưới hoàn toàn riêng tư, an ninh thắt chặt, 100 người được thuê để ngăn chặn bất kỳ hành vi gây rối nào. Một đơn vị y tế khẩn cấp được đóng tạm thời bên ngoài khách sạn, lực lượng an ninh cũng được bố trí đảm bảo không có ôtô nào được phép đi trên con đường dẫn đến khách sạn.

Một cuộc săn cá sấu và hổ cũng được cho là đã tổ chức dành cho khách dự cưới. Gia đình hai bên cũng tham gia một số trò chơi truyền thống, những nét đặc trưng tinh túy của nghi lễ trước đám cưới ở Ấn Độ.

Cặp đôi đều là người nổi tiếng Bollywood

Khách mời không chia sẻ bất kỳ hình ảnh hoặc video nào về sự kiện này trên mạng xã hội. Các bức ảnh được chia sẻ trực tuyến phải được các nhà tổ chức đám cưới kiểm tra trước. Một thành viên của nhóm tổ chức đám cưới nói với This Week in Asia rằng một phần của việc kiểm soát chặt chẽ là do bản quyền các cảnh quay toàn bộ sự kiện đã được bán với giá 11,5 triệu USD.



Đám cưới thành tâm điểm truyền thông Ấn Độ

Katrina Kaif sinh ở Hồng Kông nhưng sau đó di chuyển đến một vài nước trước khi đến London – Anh. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu thời trang tại Anh và sau đó cũng tham gia làm người mẫu ở Ấn Độ. Cô trở thành người mẫu danh tiếng tại Ấn Độ trước khi trở thành diễn viên đình đám ở đây.



Katrina Kaif được khen ngợi với vẻ đẹp rực lửa. Cô được gọi bằng nhiều biệt danh như: người đẹp gợi tình nhất Ấn Độ, người đẹp bốc lửa…

Priyanka Chopra và ca sĩ Nick Jonas đám cưới kéo dài 3 ngày

Trước cặp đôi này, khán giả cũng từng ngây ngất với đám cưới hoành tráng của Priyanka Chopra và ca sĩ Nick Jonas vào năm 2018; đám cưới minh tinh Sonam Kapoor và Anand Ahuja tiêu tốn 9 triệu USD vào năm 2018; đám cưới của Anushka Sharma và vận động viên Virat Kohli tại một biệt thự 800 năm tuổi ở Ý vào năm 2017...