Trang Allkpop ngày 25-3 thông tin, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã tổ chức một phiên điều trần thẩm vấn hai bên về đơn kiện xin lệnh cấm phát sóng tạm thời tập 5 và 6 của phim tài liệu "In the Name of God: A Holy Betrayal" (tạm dịch “Nhân danh thần thánh: Sự phản bội thiêng liêng”) từ tổ chức "The Baby Garden" (Khu vườn trẻ thơ). Theo đó, đơn kiện chống lại Netflix Hàn Quốc, đài MBC và nhà sản xuất phim tài liệu Jo Sung-hyun.

Tổ chức dị giáo tuyên bố: "Giáo chủ Kim Ki-soon đã được tòa tuyên bố trắng án với các cáo buộc giết người, lừa đảo vào năm 1997". Đại diện của đài MBC giải thích: "Phim tài liệu kể về câu chuyện một người mẹ cho phép con trai mình chết ở tại "The Baby Garden"; câu chuyện về bậc phụ huynh cho phép con gái mình bị hành hung tập thể. Các tín đồ bị bắt làm việc không công. Mục đích của loạt phim này để nâng cao nhận thức, cảnh giác trước những tổ chức nhân danh tôn giáo, bóp méo đạo đức thông thường của con người".

Kim Ki-soon là nữ giáo chủ của "The Baby Garden"

Thẩm phán đã hỏi các đại diện của "The Baby Garden" rằng hiện tại không phải quá muộn để xin lệnh cấm phát sóng, chống lại MBC sao? Lẽ ra, họ nên làm đơn kiện chống lại Netflix. Phía dị giáo phản hồi rằng họ đang yêu cầu MBC cung cấp tài liệu để tìm kiếm các điều khoản chống lại Netflix.

"The Baby Garden" đã rút lại đơn kiện xin lệnh cấm tạm thời đối với Netflix Hàn Quốc vì cho rằng việc khởi kiện Netflix Hàn Quốc là vô nghĩa. Quyền phát sóng thực sự cũng như các nội dung khác liên quan đến "In the Name of God: A Holy Betrayal" thuộc Netflix trụ sở ở Mỹ. Vì thế, họ đã nộp đơn chống lại Netflix trụ sở ở Mỹ, đòi bồi thường số tiền thiệt hại 300 triệu won.

Trước đó hơn 10 ngày, tổ chức dị giáo này nộp đơn kiện xin tòa cấm phát sóng tập 5 và 6 có tựa đề lần lượt "The Baby Garden, On the Way to the Heaven", "The Baby Garden of Death" trong phim tài liệu trên. Đơn kiện cho biết tập 5 và 6 của phim tài liệu thông tin sai sự thật về "The Baby Garden" và Kim Ki-soon. Vì thế, Neflix Hàn Quốc phải trả cho dị giáo này hơn 10 triệu won mỗi ngày nếu các tập này vẫn tiếp tục phát trực tuyến trên các nền tảng quốc tế.

"The Baby Garden" từng có nhiều bê bối lớn

"The Baby Garden" do Kim Ki-soon thành lập năm 1982. Tổ chức này từng bị tố chuyển tài sản riêng của tín đồ thành tài sản chung. Năm 1982, tổ chức này thành lập Synnara Records – một công ty chuyên phân phối băng đĩa, album… của nghệ sĩ Hàn Quốc. Kim Ki-soon chính là chủ tịch Synnara Record.

Tháng 12-1996, Kim Ki-soon ra tòa sau khi bị tình nghi giết và chôn sống tín đồ. Bà bị buộc 6 tội danh gồm trốn thuế, tham ô, hành hung... Ban đầu, Kim Ki-soon bị kết án 4 năm tù giam và nộp phạt 5,6 tỉ won nhưng sau đó lại được tuyên trắng án.