Trang Allkpop ngày 14-3 thông tin "The Baby Garden" là tổ chức dị giáo thứ hai nộp đơn chống lại phim tài liệu được chiếu trên Netflix. Tổ chức đầu tiên là Christian Gospel Mission (viết tắt JMS).

Kim Ki-soon, 83 tuổi, nữ giáo chủ của "The Baby Garden" đã nộp đơn gửi lên Tòa án quận Trung tâm Seoul, chống lại Netflix Hàn Quốc, đài MBC và nhà sản xuất phim tài liệu Jo Sung-hyun. Trong đơn kiện, tổ chức dị giáo đề nghị tòa cấm phát sóng tập 5 và 6 có tựa đề lần lượt "The Baby Garden, On the Way to the Heaven", "The Baby Garden of Death".

Kim Ki-soon là nữ giáo chủ của "The Baby Garden"

Nữ giáo chủ Kim Ki-soon cho biết trong đơn kiện rằng tập 5 và 6 của phim tài liệu thông tin sai sự thật về "The Baby Garden" và Kim Ki-soon. Vì thế, Neflix Hàn Quốc phải trả cho dị giáo này hơn 10 triệu won mỗi ngày nếu các tập này vẫn tiếp tục phát trực tuyến trên các nền tảng quốc tế.

Năm 2001, "The Baby Garden" cũng nộp đơn xin lệnh cấm phát sóng tạm thời với phim tài liệu "'Unanswered Questions - 5 years after the Baby Garden" dự kiến phát trên sóng SBS. Thời điểm đó, tòa án đã chấp nhận điều này và SBS phải sản xuất gấp phim tài liệu đặc biệt để phát sóng thay thế.

Tuy nhiên, đến nay, tòa án có vẻ sẽ không chấp nhận yêu cầu này của dị giáo. Bởi trước đó, JMS cũng đã nộp đơn xin lệnh cấm nhưng bị bác bỏ ngày 2-3. Thẩm phán thời điểm đó nhấn mạnh: "MBC và Netflix đã thu thập một lượng dữ liệu đáng kể cả khách quan lẫn chủ quan và thực hiện chương trình dựa trên những điều này".

"The Baby Garden" do Kim Ki-soon thành lập năm 1982. Tổ chức này từng bị tố chuyển tài sản riêng của tín đồ thành tài sản chung. Năm 1982, tổ chức này thành lập Synnara Records – một công ty chuyên phân phối băng đĩa, album… của nghệ sĩ Hàn Quốc. Kim Ki-soon chính là chủ tịch Synnara Record.

Tháng 12-1996, Kim Ki-soon ra tòa sau khi bị tình nghi giết và chôn sống tín đồ. Bà bị buộc 6 tội danh gồm trốn thuế, tham ô, hành hung... Ban đầu, Kim Ki-soon bị kết án 4 năm tù giam và nộp phạt 5,6 tỉ won nhưng sau đó lại được tuyên trắng án, tại ngoại.

"In the Name of God: A Holy Betrayal" là phim tài liệu vạch trần góc khuất đáng sợ của các dị giáo Hàn Quốc. Những thủ lĩnh dị giáo này nhân danh chính nghĩa, tôn giáo để bóc lột, lạm dụng, cưỡng bức, giết tín đồ… thông qua lời lẽ hoa mỹ, sự ảo tưởng về thế giới thần tiên, cõi vĩnh hằng.

Phim bóc trần sự thật về tội lỗi của các thủ lĩnh, giáo chủ dị giáo Hàn Quốc với tín đồ của mình nhân danh thần thánh

Những câu chuyện có thật từ các nạn nhân của các thủ lĩnh dị giáo được kể trực diện gây nên tranh luận trái chiều từ người xem. Một số cho rằng nên kể một cách trực diện như thế để tăng tính răn đe nhưng một số chỉ trích cách kể không khéo léo, trần trụi và ám ảnh này chỉ khiến nạn nhân thêm thương tổn vì khoét vết thương họ lần nữa.