Nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến bên tác phẩm của mình

Tối 27-10, lễ trao giải "UOB Painting of the year" năm đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (TP HCM) với giải thưởng giành cho tác phẩm "Thủy phủ" của nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến. Lễ trao giải có sự tham dự của ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam.



Thông qua "Thủy Phủ", nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến muốn truyền tải quan niệm về sự vô thường, thể hiện sự thay đổi không ngừng của lịch sử và tôn giáo thông qua những những dấu ấn kiến trúc của con người.

Sử dụng kỹ thuật phun sơn airbush, nghệ sĩ khéo léo tái hiện hình ảnh nhà thờ lớn Hà Nội (nhà thờ chính tòa Thánh Giuse) trên nắp capo xe ô tô, khi Nhà thờ in bóng trên cửa kính ô tô ướt mưa.

Nghệ sĩ Lương Xuân Đoàn, trưởng Ban giám khảo cuộc thi "UOB Painting of the Year" năm đầu tiên tại Việt Nam, cho biết: "Tác phẩm thắng giải năm nay được đánh giá cao nhờ sự độc đáo trong kỹ thuật thể hiện, vượt ra khuôn khổ của hội họa truyền thống khi thử nghiệm trên những chất liệu mới để truyền tải thông điệp sâu sắc của tác phẩm.

Nội dung tác phẩm mang tính xã hội về sự chiêm nghiệm sâu sắc những thay đổi của lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, tác phẩm mang nhiều tầng nghĩa sâu xa về tính vô thường được thể hiện qua "Thủy phủ", khi bối cảnh chung đang phát triển nhanh trên bề mặt. Điều đó thúc giục con người hướng vào bên trong để thúc đẩy những kết nối bền vững giữa người với người và giữa con người với thiên nhiên vũ trụ."

Tác phẩm tiếp tục dự thi trong khu vực Đông Nam Á

Là người chiến thắng cao nhất ở hạng mục "Nghệ sĩ thành danh" - nghệ sĩ Minh Tiến sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt trị giá 500 triệu đồng và được tranh giải thưởng danh giá "UOB Painting of the Year" khu vực Đông Nam Á năm 2023 cùng với các nghệ sĩ thắng giải ở các nước Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái lan.

Nghệ sĩ Minh Tiến cũng có cơ hội được lựa chọn cho chương trình lưu trú một tháng ở bảo tàng nghệ thuật Châu Á Fukuoka tại Nhật Bản. Giải thưởng "UOB Painting of the Year" khu vực Đông Nam Á sẽ được công bố vào ngày 8-11 trong buổi lễ trao giải tại Singapore.

Nghệ sĩ Tạ Duy Tùng được trao giải "Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm"

Được ra mắt vào năm 1982, "UOB Painting of the Year" là cuộc thi nghệ thuật thường niên lâu đời nhất ở Singapore và là một trong những cuộc thi uy tín nhất ở Đông Nam Á. Cuộc thi nhằm mục đích quảng bá nghệ thuật và văn hóa trong khu vực đồng thời là nơi thể hiện tài năng của các nghệ sĩ có tên tuổi cũng như các nghệ sĩ triển vọng.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, cuộc thi đã giúp phát hiện ra hơn 1.000 tài năng nghệ thuật trên toàn khu vực. Được mở rộng sang Việt Nam vào năm nay, cuộc thi là lời khẳng định mạnh mẽ cam kết lâu dài của UOB trong việc hỗ trợ nghệ thuật và các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á.

"Họa chúng sinh # 1" - Giải vàng- của hạng mục "Nghệ sĩ thành danh"

Nghệ sĩ Tạ Duy Tùng đã mang về giải thưởng "Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm" với tác phẩm sơn dầu "Fly on my way - Trên con đường". Tác phẩm của Duy Tùng thể hiện một chiếc giày đang bay lên với sợi dây giày không buộc chặt, minh họa cho những khó khăn, thử thách và chông chênh mà tác giả đã vượt qua ở thời trẻ khi còn là sinh viên đi học và làm thêm với một tinh thần dám đương đầu và dấn thân.

"Hiện thực chậm lại" Giải bạc ở hạng mục "Nghệ sĩ thành danh"

Ngoài ra, BTC cũng trao giải Vàng cho tác phẩm "Họa chúng sinh # 1" của nghệ sĩ Phạm Trần Việt Nam, giải Bạc cho tác phẩm "Hiện thực chậm lại" của nghệ sĩ Lại Diệu Hà, giải Đồng cho tác phẩm "Thế giới" của nghệ sĩ Dương Ngọc Tuấn…

"Thế giới" Giải đồng của hạng mục "Nghệ sĩ thành danh"

Các tác phẩm thắng giải của cả hai hạng mục "Nghệ sĩ thành danh" và "Nghệ sĩ triển vọng" của cuộc thi "UOB Painting of the Year" năm đầu tiên tại Việt Nam đang được trưng bày tại Trung tâm nghệ thuật đương đại The Factory (phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM)



Triển lãm sẽ được mở công khai không tốn phí cho người xem từ nay cho đến ngày 13-11.

"Qua tĩnh lặng" Giải vàng của hạng mục "Nghệ sĩ triển vọng"

"Tính không" Giải bạc của hạng mục "Nghệ sĩ triển vọng"