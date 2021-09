Tài tử Daniel Craig tham gia loạt phim "James Bond" lần đầu tiên vào năm 2005 với phần phim "Casino Royale" ("Sòng bạc hoàng gia"). Tâm sự với phim tài liệu "Being James Bond" trên Apple TV+ mới đây, Daniel Craig nói rằng anh không có sự chuẩn bị cho việc nổi tiếng lớn khi nhận vai diễn này.

"Cuộc sống cá nhân của tôi bị ảnh hưởng bởi sự nổi tiếng một cách đột ngột. Tôi từng nhốt mình trong phòng, đóng rèm cửa lại, ở trong không gian riêng của mình. Tôi cảm thấy bị bao vây cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không thích nổi tiếng ở thời điểm mới bắt đầu. Diễn viên Hugh Jackman là người giúp tôi chấp nhận hiện thực và hào hứng trở lại" - Daniel Craig tâm sự.

Daniel Craig kể lại hành trình tham gia vào loạt phim "James Bond"

Tài tử này nói thêm ban đầu anh miễn cưỡng nhận vai và không biết sẽ làm gì với nó. Thành công của nhiều diễn viên hóa thân "Điệp viên 007" trước đó như Remington Steele, Roger Moore cũng tạo ra áp lực cho Daniel Craig.

Mặc dù Daniel Craig lo ngại nhưng nhà sản xuất Barbara Broccoli vẫn quyết tâm mời anh tham gia. "Tôi luôn nghĩ bất kỳ khi nào thấy anh ấy trên màn ảnh rộng, bạn sẽ không thể xem bất kỳ ai khác. Anh ấy tỏa sáng từ bên trong, một ngôi sao điện ảnh, một diễn viên tuyệt vời cần được rực rỡ trước công chúng" - nhà sản xuất Barbara Broccoli khẳng định.

Đúng là như vậy, Daniel Craig tỏa sáng trong các phần tiếp theo của loạt "James Bond".

Có một chi tiết được Daniel Craig tết lộ thêm là tài tử này bị gãy chân khi quay phần phim "Spectre" ("Bóng ma") năm 2015. Tuy nhiên, Daniel Craig vẫn cố gắng để tiếp tục quay phim, thay vì nhà sản xuất phải tạm dừng chờ anh bình phục. Những nỗ lực của Daniel Craig được đoàn phim khen ngợi.

Daniel Craig tuyên bố sau "No time to die" sẽ không tham gia bất kỳ phần nào của "James Bond"

Daniel Craig tuyên bố sau "No time to die" ("Không phải lúc chết") sẽ không tham gia bất kỳ phần nào của "James Bond". Anh xem "No time to die" là lần cuối cùng mình hóa thân thành "007". Mức thù lao của nam tài tử ở phim này lên đến 25 triệu USD.



Ngoài loạt phim "James Bond", Daniel Craig còn tham gia nhiều phim khác: "The Power of One", " A Kid in King Arthur's Court", "Sharpe's Eagle", "Cowboys & Aliens"...

Daniel Craig năm nay 53 tuổi, đang sở hữu khối tài sản khoảng 160 triệu USD, có hai con gái, một của vợ cũ và một của vợ hiện tại. Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí Candis, tài tử này bóng gió nói rằng sẽ dành một phần tài sản để làm từ thiện.