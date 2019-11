Daniel Craig vào vai chàng điệp viên "007" tài năng, hào hoa từ năm 2006 với phần phim có tên "Casino Royale". Sau đó, anh tham gia 3 phần tiếp theo. Phần gần đây là "Spectre" năm 2015 và phần mới nhất ra mắt vào năm 2020 là "No time to die".

Daniel Craig tuyên bố sau "No time to die" sẽ không tham gia bất kỳ phần nào của "James Bond". Nghĩa là, anh xem "No time to die" là lần cuối cùng mình hóa thân thành "007". Chia sẻ về quyết định "No time to die", Daniel Craig cho biết đã "thực sự hạnh phúc" khi đặt bút ký vào hợp đồng tham gia phần này. Một thái độ tích cực khác hẳn trước đó rất đắn đo khi quyết định tham gia "No time to die" với mức thù lao đến 25 triệu USD.

Daniel Craig hạnh phúc khi hóa thân thành "007" trong phần "No time to die"



Trước khi nhận lời đóng "No time to die", Daniel Craig từng phản ứng gay gắt. Anh nói: "Tôi không muốn đập bể kính và dùng mảnh vỡ rạch cổ tay mình. Tất cả những gì tôi muốn hiện tại là thoát khỏi nó. Trong ít nhất một hoặc hai năm, tôi không muốn nghĩ về vai diễn này nữa. Tôi không có cuộc thảo luận với bất cứ ai về bất cứ phim nào. Nếu tôi đóng phần khác của James Bond, tất cả đơn thuần chỉ vì tiền...".

Daniel Craig từng tâm sự gặp khó khi trở thành người nổi tiếng tầm quốc tế nhờ loạt phim "Jame Bond". Nhưng kể từ lúc đó, tài tử này không còn được tự do với cuộc sống thoải mái trước đây mà xung quanh anh luôn có ống kính máy ảnh đeo bám suốt cả ngày lẫn đêm. Daniel Craig không được phép say xỉn nơi công cộng vì chắc chắn những hình đó sẽ lan nhanh trên các báo, trang mạng, diễn đàn và gây rắc rối cho anh. Anh mất 20 năm để làm quen với điều này. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng, anh yêu công việc của mình rất nhiều.

Anh khẳng định đây là lần cuối tham gia loạt phim này



Ngoài loạt phim James Bond, Daniel Craig còn tham gia nhiều phim khác: "The Power of One", " A Kid in King Arthur's Court", "Sharpe's Eagle", "Cowboys & Aliens"...