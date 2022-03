Trong tâm thư, Stephanie Del Valle viết: "Ở tuổi 19, trẻ và thiếu kinh nghiệm, tôi đã xách hành lý lên đường đến Washington - Mỹ với tất cả nhiệt huyết cùng hy vọng, đại diện cho Puerto Rico tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016. Tôi không đi một mình mà mang theo giấc mơ quảng bá đất nước trong trái tim".

Hoa hậu Thế giới 2016 cho biết cuộc thi năm đó là một trải nghiệm phong phú, cô đã học hỏi được nhiều điều và cũng biến ước mơ thành sự thật khi đăng quang.

Stephanie Del Valle thời điểm đăng quang

Cô hạnh phúc ngập tràn năm 2016

"Mang hoa hậu thế giới về quê hương là một ý tưởng của tôi với tư cách là một người Puerto Rico. Đó là một ý tưởng với mong muốn lớn nhất của tôi là sẽ quảng bá cho quê hương. Những sự kiện đã xảy ra trong những tuần gần đây khác xa với lý do mà Tập đoàn Reignite Puerto Rico, Inc được thành lập như một phương tiện để đạt mục tiêu này. Tuy nhiên, những gì đã từng là giấc mơ lớn nhất của tôi đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng và không công bằng. Việc tiếp tục làm việc cùng một tổ chức có hành vi phỉ báng, nhỏ nhen và bất công là trái với đạo lý và nguyên tắc đạo đức của tôi. Với nỗi buồn lớn, tôi quyết định không tham gia chung kết Hoa hậu Thế giới 2021" - Stephanie Del Valle trăn trở.

Cô gửi đến các thí sinh Hoa hậu Thế giới 2021 lời cảm ơn vì họ đã tham gia cuộc thi. Cô cũng chúc mừng tân Hoa hậu Thế giới sẽ công bố trong đêm chung kết vào tháng 3 này.

Stephanie Del Valle và Tập đoàn Reignite Puerto Rico, Inc do cô làm Chủ tịch - đơn vị đăng cai tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 tại Puerto Rico, đã bị công ty thầu phụ "Puerto Rico With a Purpose L3C" kiện với cáo buộc "biển thủ tiền quỹ".

Theo đơn kiện, nguyên đơn viết rằng Reignite Puerto Rico, Inc được Chính phủ Puerto Rico cấp 1.2 triệu USD nhưng không thanh toán cho phía nguyên đơn để chi trả tiền khách sạn, y tế, quảng bá… cho tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi. Họ chỉ trích Reignite Puerto Rico, Inc không có năng lực tài chính, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc thi nhan sắc lớn.

Vẻ đẹp của Stephanie Del Valle

Ngay sau đó, Stephanie Del Valle lên tiếng phản hồi rằng tổng số tiền mà Chính phủ Puerto Rico chi trả cho Reignite Puerto Rico, Inc để quảng bá thông qua tổ chức cuộc thi đã đóng băng ngay sau khi đêm chung kết bị hủy ngày 16-12-2021 do dịch.

Số tiền sau đó được trả lại đầy đủ cho phía Chính phủ Puerto Rico. Cô cũng khẳng định không ai tham ô, chiếm dụng bất hợp pháp số tiền.

Stephanie Del Valle kiện ngược lại "Puerto Rico With a Purpose L3C" tội phỉ báng, gây tổn hại danh dự với yêu cầu bồi thường 31 triệu USD.