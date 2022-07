Hari Won

Wepro Entertainment vừa công bố thông tin sẽ sản xuất chương trình truyền hình thực tế Vote For Five - một cuộc thi âm nhạc nhằm tìm kiếm 5 nam ca sĩ trẻ tài năng, trong độ tuổi từ 18 - 28 trên khắp Việt Nam, để thành lập một nhóm nhạc thần tượng nam (boy group). Format show sống còn đã không còn xa lạ trên thế giới, đặc biệt là với những người hâm mộ Kpop, tuy nhiên, tại Việt Nam, Vote For Five trở thành show sống còn đầu tiên được tổ chức.



Tại vòng tuyển chọn của Vote For Five, các chàng trai có khả năng ca hát, rap, vũ đạo cùng khát khao trở thành thần tượng của giới trẻ đã bước vào cuộc tuyển chọn khắc nghiệt. Họ đã đánh bại hơn 500 đối thủ với tỉ lệ chọi 1:5 để bước thẳng vào "cuộc chiến" sinh tồn tìm kiếm nhóm nhạc thế hệ mới. Khác biệt với những show sống còn trước đây, ở Vote For Five không có khái niệm "thực tập sinh" mà thí sinh phải sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu, tận dụng năng lực của mình và liên tục học hỏi để "loại bỏ" các đối thủ, chinh phục khán giả.

Trịnh Thăng Bình

Khán giả chính là những người quan trọng nhất nắm trong tay quyền "sinh sát" tất cả thí sinh tại Vote For Five, bình chọn để tạo nên đội hình boy group hoàn chỉnh. Hari Won và Trịnh Thăng Bình đảm nhận vị trí host, là cặp đôi sẽ theo sát hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên ở Việt Nam. Là những nghệ sĩ có kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc cũng như phim ảnh và chương trình giải trí, đơn vị sản xuất Vote For Five mong đợi Hari Won và Trịnh Thăng Bình sẽ tạo ra sự kết nối, đồng cảm giữa các Mentor (giám khảo), thí sinh và cả người xem.