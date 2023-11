Bài hát mang giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu trung bình. Ca từ thể hiện mong muốn được đi du lịch cùng người mình thích và tỏ tình với người đó. Với chất giọng ngọt ngào, Hari Won truyền tinh thần tích cực, không khí tươi mới, hạnh phúc vào ca khúc. Cô muốn đây là món quà dành tặng cho người hâm mộ Hàn Quốc.

Hari Won hiện đẩy mạnh hoạt động tại Hàn Quốc

Cô cố gắng phát triển song song thị trường Việt - Hàn

"I Want to Talk Today" được sản xuất bởi nhà sản xuất kiêm nhà soạn nhạc đại diện hãng M.O.T. Park Jeong-wook, người đã tạo nên những ca khúc cho nhiều ca sĩ như Kim Ho-jung, Wanna One, Ailee, DK (December)...

Đây cũng là ca khúc thứ tư của chương trình giải trí âm nhạc đài SBS "Music Travel: Playlist" (hay còn gọi là Travel:Play), sau "I Will Refuse" của Kyung Seo; "Night, Sea" của Choi Yu-ri và "My Sea" của Casey.

Hari Won còn đang là thành viên nổi bật của "Travel: Play". Cô từng là chỗ dựa cho cả dàn nghệ sĩ Hàn Quốc trong lần biểu diễn đường phố đầu tiên ở Việt Nam cũng như luôn quan tâm chăm sóc những thành viên còn lại Kim Ji-min, Kassy, Choi Yu-ri và Kyung Seo.

Với việc tham gia và hát nhạc cho "Travel:Play", Hari won càng khẳng định được vai trò cầu nối văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Cô đang không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động của mình.