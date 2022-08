16 thí sinh lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Golf Việt Nam 2022

Theo thông báo từ Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Golf Việt Nam 2022 (Miss Golf Vietnam 2022) trong buổi ra mắt top 16 thí sinh lọt vào vòng chung kết chiều 28-8, chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 3-9 tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế).

Để ra mắt top 16 thí sinh vào vòng chung kết được ấn tượng, ban tổ chức cuộc thi quyết định sản xuất một ca khúc chủ đề và MV với tên gọi "Em đẹp em swing".

Bằng giai điệu bắt tai và ca từ gắn với golf, ca khúc phát hành với phiên bản song ngữ nhằm hướng đến khả năng hội nhập golf thế giới của các thí sinh Miss Golf Vietnam. "Các câu hát "Khi em flop banh lên cao, gậy trên tay em như đang làm bài thơ", "striking your best ball", "when you hit ball so far ai ai cũng phải ngắm nhìn" làm cho bài hát mang đậm tính quốc tế, dễ dàng lan tỏa đến bạn bè năm châu" - ban tổ chức cho hay.



Tuy nhiên, trái với mong đợi của ban tổ chức, ca khúc lại gặp phải ý kiến trái chiều từ khán giả. Việc sử dụng cả hai ngôn ngữ pha tạp trong cùng một câu hát khiến cho bài hát trở nên khó hiểu. Đây vốn là điều tối kỵ và thường xuyên bị giới chuyên môn lên án trong một sáng tác. Tất nhiên, với một bài hát mang tính chuyên biệt này, sử dụng những thuật ngữ chuyên môn của golf như "On the tee", "Backswing", "Downswing" làm cho bài hát càng trở nên khó cảm với số đông khán giả.

Ban tổ chức còn ra hẳn MV để ra mắt top 16 thí sinh xuất sắc nhất

Có chăng, bài hát này chỉ để cho những người chơi golf nghe. Mục tiêu ra mắt hẳn MV để khuấy động không khí cuộc thi đang đi đến chặng cuối để tìm ra hoa khôi trên sân golf dường như khó thành công.