Justin Bieber

Thông tin từ tờ People, hoàng tử nhạc pop Justin Bieber quyết định bán bản quyền toàn bộ 291 bài hát của anh đã phát hành đến cuối năm 2021 cho công ty Hipgnosis Songs Capital với giá 200 triệu USD.



người sáng lập Hipgnosis Song Management, ông Merck Mercuriadis, thừa nhận, thương vụ mua bán bản quyền ca khúc này có giá trị lớn nhất từ trước đến nay đối với công ty của ông. Danh sách các ca khúc nằm trong thương vụ này bao gồm 6 album phòng thu: My World 2.0, Under the Mistletoe, Believe, Purpose, Changes và Justice cùng các đĩa đơn ăn khách: Baby, Boyfriend, What Do You Mean? , Sorry, Love Yourself, Yummy, Holy, Peaches...

Thương vụ bán bản quyền ca khúc lên đến 200 triệu USD của Justin Bieber gây sốt

Quản lý của Justin Bieber, Scooter Braun, cho rằng nam ca sĩ 29 tuổi này là nghệ sĩ tiêu biểu của thời đại. Điều đó thể hiện qua thương vụ bán bản quyền giá trị 200 triệu USD vừa hoàn tất. "Trong 15 năm đồng hành cùng Justin Bieber, tôi hạnh phúc khi chứng kiến giây phút này. Sự vĩ đại của cậu ấy thực sự bắt đầu", Scooter Braun chia sẻ. Trong khi đó, Merck Mercuriadis nói rằng: "dù mới 29 tuổi, Justin Bieber đã là một trong số ít nghệ sĩ tiêu biểu của kỷ nguyên âm nhạc trực tuyến và hồi sinh ngành công nghiệp này".

Justin Bieber là nổi tiếng khắp thế giới khi mới 16 tuổi. Từ thành công của các album, những live show vòng quanh thế giới, Bieber trở thành ngôi sao có thu nhập hàng đầu làng giải trí. Tuy nhiên, Justin Bieber cũng dính đến nhiều scandal đến mức có thời điểm, anh khán giả chê bai còn bản thân anh bị trầm cảm nặng.

Justin Bieber lắm tài nhiều tật

Tuy nhiên, chỉ một khoảng thời gian sau đó, Justin Bieber lấy lại danh tiếng và trở lại vị thế của ca sĩ kiếm tiền hàng đầu. Những năm gần đây, ngoài âm nhạc, ngôi sao nhạc pop dành thời gian cho vợ Hailey Baldwin và gia đình.

Trước Justin Bieber, ca sĩ Justin Timberlake cũng đồng ý bán bản quyền 200 bài hát cho Hipgnosis Songs Capital với giá 100 triệu USD.