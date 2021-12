Kate Winslet đã 46 tuổi, Leonardo DiCaprio đã 47 tuổi. Cả hai quen biết nhau và bắt đầu tình bạn đẹp kể từ khi đóng phim "Titanic" năm 1997.

Sau 3 năm không thể gặp mặt trực tiếp, khi hội ngộ tại Los Angeles - Mỹ, Kate Winslet chia sẻ với tờ The Guardian là cô đã khóc không ngừng.

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio là bạn tâm giao

Bộ phim "Titanic" nơi Kate Winslet và Leonardo DiCaprio bắt đầu tình bạn đẹp

"Tôi đã biết anh ấy trong gần nửa đời. Thế nhưng, chúng tôi không thể gặp nhau suốt 3 năm như cái cách tôi không thể đến New York và anh ấy cũng chẳng thể đến London. Chúng tôi không có cơ hội ăn tối, ngồi cà phê để chia sẻ câu chuyện của nhau. Chúng tôi khó rời khỏi đất nước mình cư trú. Tương tự bao tình bạn trên thế giới, chúng tôi bỏ lỡ nhau vì Covid-19. Anh ấy là bạn tôi, một người bạn thân thiết. Chúng tôi gắn bó với nhau trong cuộc sống" – Kate Winslet thổ lộ.

Ngoài việc nói về tình bạn với Leonardo DiCaprio và nỗi lòng cách xa của những người bạn thân do tình hình dịch, Kate Winslet còn nói về vai diễn trong phim "The Mare of Easttown" giúp minh tinh này giành Emmy 2021.

Sau thành công của "Titanic", Kate Winslet lẫn Leonardo DiCaprio đều có những bước tiến trong sự nghiệp. Cả hai lần lượt giành được vô số giải thưởng như những cột mốc đặc biệt của mình.