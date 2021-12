Jrue Mesgan đã tiếp cận nhà của siêu mẫu Kylie Jenner ở TP Beverly Hills, bang California – Mỹ. hôm 26-12. Một bảo vệ phát hiện Jrue Mesgan và gọi cảnh sát.

Ngay sau đó, kẻ xâm nhập bị bắt giữ và buộc tội vi phạm lệnh tòa án.

Kylie Jenner xinh đẹp và giàu có

Theo trang TMZ, Jrue Mesgan đã đến nhà Kylie Jenner nhiều lần trong vài tháng qua để cố gắng gặp cô. Đáp lại sự quấy rối này, siêu mẫu xin lệnh cấm đến gần từ tòa án chống lại Jrue Mesgan và lệnh đã được cấp gần đây.

Kylie Jenner đã bị đeo bám nhiều lần bởi những người hâm mộ cuồng nhiệt. Đầu tháng này, một người đàn ông cũng bị bắt vì tội xâm phạm gia cư khi cố gắng đột nhập nhà cầu hôn Kylie Jenner.

Vào tháng 6-2021, một người đàn ông cố gắng bày tỏ tình yêu của mình với Kylie Jenner và cũng đã bị bắt. Một người khác bị bắt với cáo buộc leo rào vào nhà siêu mẫu này và đốt pháo sáng.

Kylie Jenner ra mắt thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics vào năm 2016 khi 19 tuổi. Cô được biết đến ngoài vai trò người mẫu còn là ngôi sao truyền hình thực tế trong chương trình "Keeping Up with the Kardashians".

Cô có quan hệ tình cảm với rapper Travis Scott và cả hai có con chung. Năm 2019, họ chia tay nhưng do giãn cách xã hội vì dịch bệnh, cả hai ở cùng nhau để lo cho con chung suốt thời gian và cũng nối lại tình xưa.

Hiện tại, cả hai chuẩn bị đón đứa con chung thứ hai.



Kylie Jenner liên tục bị những người hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám