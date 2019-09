Người hâm mộ đã tập trung tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Ký Con (quận 1, TP HCM) tối 10-9 để chờ đón nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Ji Chang Wook. Họ reo hò, tràn xuống lòng đường và gây tắc nghẽn giao thông. Do dó, lực lượng chức năng đã yêu cầu hủy buổi giao lưu, giải tán đám đông.

Ji Chang Wook sinh năm 1987, nổi tiếng tại Việt Nam với các phim: "Cười lên Dong Hae", "Hoàng hậu Ki", "Mật danh K2"...



Dù người hâm mộ chờ đợi nhưng Ji Chang Wook không xuất hiện. Trước đó, anh đã giao lưu chớp nhoáng với những khách mời Nam Em, Quỳnh Hương, Hà Lade, nhà thiết kế Đỗ Long, Vũ Khắc Tiệp... tại khách sạn. Ngay sau đó, tài tử này rời TP HCM về Hàn Quốc.

Ji Chang Wook thu hút lượng người hâm mộ lớn

Họ đứng hai bên đường nơi diễn ra sự kiện chờ đón anh

Diệp Lâm Anh bị chỉ trích ở khâu tổ chức

Trong đoạn video clip gửi người hâm mộ, Ji Chang Wook bày tỏ: "Chúng tôi rất buồn vì không thể gặp những người hâm mộ đã chờ đợi chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chờ đợi. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp các bạn lần sau!".

Diệp Lâm Anh ngay sau đó cũng lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Do nhiều trang luận gay gắt trên Facebook nên Diệp Lâm Anh đã khoá bài.

Ji Chang Wook đến TP HCM

Anh được chào đón nồng nhiệt ở sân bay

Sự kiện giao lưu không thành công, nhiều người hâm mộ chỉ trích Diệp Lâm Anh vì công tác tổ chức quá tệ. Họ trách cô biết lượng người hâm mộ Ji Chang Wook rất đông mà lại tổ chức ở ngã tư đường phố.

Khi thấy không thể kiểm soát, lực lượng an ninh của ban tổ chức cùng lực lượng dân phòng đã giải tán đám đông khiến người hâm mộ bức xúc. Họ bày tỏ trên mạng: "4 tiếng đồng hồ vô cớ của tôi. Tôi không trách chị nhưng sự chuẩn bị quá thiếu chuyên nghiệp"; "Chúng tôi đứng đợi 3-4 tiếng đồng hồ để gặp anh, vậy mà chị nói hủy là hủy luôn. Nếu đã mời sao đình đám của Hàn Quốc, sao chị không tính kĩ về an ninh mà tổ chức ngoài vỉa hè rồi kêu công an với lực lượng dân phòng bảo chúng tôi gây mất trật tự. Bên chị làm việc thiếu ý thức quá, để fan phải thất vọng và hụt hẫng"....

Đây không phải lần đầu Diệp Lâm Anh mời sao Hàn Quốc sang giao lưu, chủ yếu để quảng bá cửa hàng. Tuy nhiên, một sự kiện giao lưu cần phải có đủ yêu cầu đảm bảo về an ninh và những quy định khác. Nếu không lường hết độ nóng của ngôi sao, những chiến lược quảng bá kiểu này sẽ phản tác dụng.