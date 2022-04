Trước Sơn Tùng M-TP, làng giải trí thế giới cũng có các tác phẩm phim, MV nói về tự tử và gặp phải không ít chỉ trích. Thậm chí, những ca sĩ có độ nổi tiếng lớn như Britney Spears cũng vì tốt hơn cho những khán giả nhỏ tuổi của mình đã quyết định thay đổi nội dung MV từ tự tử sang gặp tai nạn.



Loạt phim "13 Reasons Why"

Loạt phim "13 Reasons Why" (13 lý do tại sao) có nội dung kể về nữ sinh Hannah Baker tự tử sau khi chịu đựng một loạt sự việc gây ra bởi một số học sinh khác tại trường của cô. Cô để lại hộp băng cassette kể 13 lý do tại sao cô muốn kết thúc cuộc đời mình.

Cảnh trong "13 Reasons Why"

Phim đề cập lý do nữ sinh Hannah Baker tự tử

Ngay từ ban đầu, phim đã gây tranh cãi giữa một số người cho rằng phim mang thông điệp cảnh tỉnh với những người vẫn đang thờ ơ, lãnh cảm trước người khác; những người trầm cảm, chịu tổn thương thể chất và tinh thần đang mong chờ tình thương, sự cứu rỗi. Một số người khác lại cho rằng phim cổ súy tự tử, hợp thức hóa hành động tự kế liễu bản thân để giải quyết những nan đề gặp phải trong cuộc sống.

Dù không khẳng định phim là nguyên nhân khiến nhiều người tìm đến cái chết nhưng trong một báo cáo đầu năm 2019 trên tạp chí của Viện Tâm thần Trẻ em và Thiếu niên Mỹ cho thấy tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên nước này đã tăng 28,9% trong 6 tháng sau khi "13 Reasons why" phát sóng tập đầu tiên. Những tranh cãi khiến mùa 2, 3 của phim buộc phải cắt bỏ tất cả các cảnh mô tả quá trình tự tử, bạo lực, hãm hiếp.

Không chỉ dừng lại ở những tranh cãi, nền tảng Netflix – đơn vị phân phối loạt phim "13 Reasons Why" còn bị kiện khi nguyên đơn cho rằng con gái họ tự tử sau khi xem. Tuy nhiên, phía Netflix cho rằng phim của họ có gắn nhãn người dùng, có cảnh báo người xem về các cảnh nhạy cảm. Cuối cùng, đơn kiện đã bị bác bỏ.

MV "Everytime" của Britney Spears

Britney Spears là nữ ca sĩ nổi tiếng, thần tượng của nhiều người trẻ. Cô cũng từng được mệnh danh là "Công chúa nhạc pop" của làng nhạc thế giới. Năm 2004, Britney Spears ra mắt MV "Everytime" khai thác về cuộc sống của một sao nữ bị dư luận soi mói, truyền thông bủa vây và chịu đựng mối quan hệ tình cảm không hạnh phúc.

Britney Spears thay đổi nội dung MV

Phân cảnh tự tử chuyển thành tai nạn

Theo kịch bản ban đầu, nhân vật trong MV của Britney Spears tự tử nhưng ý tưởng này đã bị chỉ trích dữ dội từ công chúng. Thậm chí, nhiều người viết thư phản đối. Thời điểm đó, đại diện Britney Spears nói cô chủ động yêu cầu sửa kịch bản từ tự tử thành tai nạn.

Thông qua công ty quản lý, nữ ca sĩ cũng tuyên bố MV không có cảnh tự tử. Cô không đồng tình với giải pháp tự tử và khuyên bất kỳ gặp vấn đề trong cuộc sống nên liên hệ với các đơn vị chuyên môn để được giúp đỡ.

MV "People" của The 1975

MV "People" của ban nhạc người Anh The 1975 ra mắt năm 2019 cũng bị chỉ trích dữ dội vì phân cảnh tự tử bằng bom tự chế thoáng qua. Trong đó, ca sĩ Matt Healy mặc áo khoác bom, cười tươi và bấm nút kích nổ.

Cảnh Matt Healy tự tử bằng bom gây tranh cãi

Nhiều người cho rằng phân cảnh này phản cảm vì liên hệ đến vụ đánh bom liều chết khiến nhiều người thương vong tại buổi diễn của Ariana Grande. Gia đình các nạn nhân cho rằng đó là ý tưởng tồi tệ, hành động xấu hổ, sỉ nhục với những người ra đi vì thảm họa bom nổ.