Nam diễn viên hài người Mỹ Donny Davis vào tháng 2-2022 tại phòng riêng thuộc chuỗi khách sạn và casino Resorts World, Las Vegas – Mỹ.

Ông được phát hiện trong tình trạng người đơ cứng, răng cắn vào lưỡi. Đội ngũ an ninh của khách sạn đã tiến hành sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nam diễn viên 43 tuổi này không qua khỏi.

Donny Davis qua đời do ngộ độc rượu và fentanyl

Vụ việc được phía cảnh sát điều tra và kết quả xét nghiệm thi thể vừa công bố cho thấy Donny Davis qua đời vì ngộ độc rượu và fentanyl, loại thuốc giảm đau mạnh nhất trong nhóm opioid được phép sử dụng trong ngành y, mạnh gấp 100 lần morphine.

Donny Davis từng hợp tác với nhiều ngôi sao tên tuổi như Miley Cyrus, Joe Jonas và Mariah Carey. Ông cũng từng tham gia nhiều phim hài: "It's Gawd!", "Pain & Gain"...

Thương tiếc "Hoàng Dược Sư" Tăng Giang

Nam diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ Tăng Giang, 86 tuổi – từng hóa thân thành Hoàng Dược Sư trong phim "Anh hùng xạ điêu" 1983, qua đời đột ngột trong phòng khách sạn ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Nam diễn viên gạo cội Tăng Giang

Ông đang ở khách sạn để cách ly do vừa từ Singapore về lại Hồng Kông. Trước đó, Tăng Giang âm tính với kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19.

Ngày 27-4, nhân viên y tế không gọi được Tăng Giang để kiểm tra lại Covid-19 theo quy định nên nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng và phát hiện ông bất tỉnh bên trong.

Sau khi kiểm tra, họ xác định Tăng Giang đã qua đời. Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc nhưng nguyên nhân tử vong của nam diễn viên chưa thể xác định, phải chờ kết quả xét nghiệm thi thể.

Nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí thương tiếc khi hay tin diễn viên Tăng Giang qua đời.

Nam diễn viên gạo cội này tên thật Tăng Quý Nhất, từng diễn xuất trong nhiều phim: "Đại thời đại", "Bản sắc anh hùng", "Thám tử phố Tàu 2", "Bao Thanh Thiên"… Ngoài vai Hoàng Dược Sư trong "Anh hùng xạ điêu", ông còn gây ấn tượng với vai Nhạc Bất Quần trong "Tiếu ngạo giang hồ" 1983.

Bob Saget và cái chết nghi vấn

Danh hài nổi tiếng người Mỹ Bob Saget đã đột tử trong phòng khách sạn tại Orlando, Florida – Mỹ, hồi tháng 1-2022, hưởng thọ 65 tuổi.

Nhà chức trách cho biết Bob Saget qua đời khi đang tham gia một chuyến lưu diễn hài kịch.

Bob Saget đột tử với nhiều nghi vấn dù đã có kết luận của cảnh sát

Gia đình Bob Saget ra thông cáo công bố nguyên nhân cái chết của ông sau khi có kết quả khám nghiệm thi thể từ cơ quan điều tra. Thông cáo có đoạn cho rằng danh hài này rất có thể bị ngã về phía sau, đầu va đập, chấn thương nhưng ông không nghĩ gì về vết thương mà vẫn đi ngủ dẫn đến thiệt mạng.

Nguyên nhân tử vong được gia đình kết luận là do tai nạn.

Tuy nhiên, sau đó, báo chí phương Tây thông tin nhiều nghi vấn xoay quanh nguyên nhân cái chết của Bob Saget. Kết luận này dựa trên những phân tích từ các chuyên gia y tế sau khi xem xét báo cáo khám nghiệm thi thể của pháp y. Ngay sau khi có những nghi ngờ này, nhiều thuyết âm mưu từ cộng đồng mạng lan rộng.

Những tranh cãi trái chiều lùm xùm đến mức vợ con của cố danh hài đệ đơn lên tòa nhằm ngừng việc tiết lộ thêm thông tin về cái chết của Bob Saget vốn được cảnh sát kết luận là tai nạn và không có âm mưu sát hại như nghi ngờ từ công luận.

Bob Saget tạo ấn tượng với vai Danny Tanner trong loạt phim "Full House" của đài ABC. Ông cũng lồng tiếng cho nhân vật Ted Mosby tương lai trong phim "How I Met Your Mother" và là MC lâu năm của "America’s Funniest Home Videos".

Bob Saget tham gia nhiều phim điện ảnh, truyền hình cùng những chương trình do ông làm MC. Một số phim gần nhất: "A Stand Up Guy", "Benjamin", "Historical Roasts"…

Cory Monteith đột tử vì rượu, ma túy

Cory Monteith, nổi danh qua vai diễn trong phim "Glee", được tìm thấy chết ở phòng riêng trong khách sạn Fairmont Pacific Rim tại TP Vancouver - Canada vào tháng 7-2013. Cảnh sát Vancouver ngay lập tức đến hiện trường điều tra.

Cory Monteith ra đi ở tuổi 31

Cơ quan điều tra đã phát hiện "độc tính hỗn hợp heroin và cồn" trong người Cory sau khi khám nghiệm tử thi và xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Cory Monteith còn được biết đến với các vai diễn trong bộ phim hài Monte Carlo (2010) cùng với các phim Final Destination 3, Deck the Halls và Whisper. Ngoài ra, anh cũng góp mặt với tư cách khách mời trong các phim The Simpsons, The Cleverland Show và Smallville.

Năm 2009, diễn xuất trong phim truyền hình nhạc kịch hài Glee với vai chàng vận động viên bóng bầu dục Finn Hudson của Trường Trung học McKinley đã mở toang cánh cửa cho nam diễn viên sinh năm 1982 này tiếp cận làng giải trí Mỹ.