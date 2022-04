Năm 2010, tên tuổi anh bắt đầu được chú ý khi kết hợp cùng Karik ra mắt hai video âm nhạc "Hai Thế Giới" và "Khu Tao Sống". Sau khi Karik tách ra để chuyển sang dòng nhạc chính thống, Wowy đã thực hiện nhiều dự án nghệ thuật mà tiêu biểu nhất là dự án lưu diễn nhạc rap kết hợp nghệ thuật siêu thực LIVE.

Đây cũng là thời điểm Wowy giới thiệu ca khúc rap được yêu thích nhất "Buddha/Một Điếu" gắn liền với tên tuổi của anh cùng với biệt danh Lão Đại. Năm 2014, Wowy đoạt giải thưởng Diễn viên Xuất sắc nhất cho thể loại phim khoa học viễn tưởng trong cuộc thi do Western Digital tổ chức.

Năm 2017, anh sáng tác nhạc nền "Mặt Sẹo" cho phim điện ảnh Chí Phèo Ngoại Truyện. Đến cuối năm, anh thông báo mình là rapper Việt Nam đầu tiên có nhạc được sử dụng trong phim truyền hình HBO Mỹ (Here and Now).

Năm 2019, anh sáng tác nhạc nền và đóng một vai phản diện trong phim điện ảnh Ròm - đoạt giải phim hay nhất trong hạng mục New Currents của Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ngoài ra, ca khúc chủ đề phim "Chạy" do Wowy sáng tác được xem là nguồn cảm hứng của đạo diễn khi viết kịch bản phim. Năm 2022, ca khúc "Bén" của Wowy được chọn làm nhạc phim chính thức của phim điện ảnh 1990.