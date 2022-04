Trong buổi giao lưu với báo giới tại TP HCM chiều 25-4, Lý Nhã Kỳ chia sẻ phim "Bí mật thiên đường" (tên cũ của "Kẻ thứ ba") đang quay trên Đà Lạt được khoảng 30% thì nhà sản xuất Hạnh Nhân không còn tiền. Nhà sản xuất này đã nhờ cô giúp với lý do một số nhà đầu tư rút vốn nên không kịp xoay sở.

Lý Nhã Kỳ khi đó là nữ chính của phim, đóng cặp cùng tài tử Han Jae-suk (tài tử Hàn Quốc, từng đóng các phim "Người mẫu", "Giày thủy tinh"…). Cô muốn tạo điều kiện cho nữ sản xuất bởi thị trường phim Việt không nhiều phụ nữ làm công việc này nên đã cho Hạnh Nhân mượn 6 tỉ đồng để giải quyết vấn đề trước mắt của đoàn phim.

Lý Nhã Kỳ đến buổi giao lưu

Cô cho hay đã chi nhiều tiền để cứu bộ phim

Phim tiếp tục bấm máy được một tuần thì đoàn Hàn Quốc bị khách sạn giữ hộ chiếu, không thể về nước do nhà sản xuất Hạnh Nhân chưa thanh toán tiền phòng.

Nhân viên đoàn phim ăn mì gói cầm cự qua ngày. Tất cả từ chủ khách sạn cho đến diễn viên, ê-kíp đoàn phim ai cũng là chủ nợ của nhà sản xuất. Họ siết nợ bằng cách lấy xe, đạo cụ, quần áo, phụ kiện của diễn viên mang ra chợ bán. Mọi thứ bị lấy đi hết chỉ trừ bộ tóc giả của Han Jae-suk.

"Tôi cũng từng kiện ra công an nhưng sau khi công an điều tra thì kết quả là tài khoản ngân hàng của công ty do Hạnh Nhân thành lập hiện 0 đồng, địa chỉ cũng không đúng. Chuyện lấy lại tiền là không có khả năng, chỉ còn kiện tụng ra tòa" – Lý Nhã Kỳ chia sẻ.

Cô kể tiếp rằng đã suy nghĩ nhiều rồi đi đến quyết định mua lại phim từ Hạnh Nhân để không bỏ rơi cả ê-kíp đoàn phim rất nhiều người. Thêm vào đó, diễn viên Han Jae-suk và đạo diễn Park Hee-jun cũng chịu nhiều liên lụy, rơi vào thế khó vì vụ việc.

Lý Nhã Kỳ và hai diễn viên Xuân Nghị, Kim Tuyến

Lý Nhã Kỳ trải lòng

Ê-kíp đoàn phim

Sau khi mua phim, Lý Nhã Kỳ cùng ê-kíp mất nhiều thời gian để quay lại, tốn thêm nhiều chi phí để sản xuất phim. Tổng cộng, cô đã bỏ vốn khoảng 33 tỉ đồng cho "Kẻ thứ ba".

Khi được hỏi hài lòng bao nhiêu với diễn xuất của mình, Lý Nhã Kỳ cho rằng cô chỉ chấm mình được 3 điểm vì giọng bị ngọng nên đài từ chưa thể chuẩn, diễn xuất bị phân tâm bởi công việc sản xuất bất đắc dĩ lần đầu đảm nhận. Tuy nhiên, phim đã được thực hiện bằng tất cả nỗ lực của cả ê-kíp.

Lý Nhã Kỳ không che giấu thời trẻ từng mê tài tử Han Jae-suk và vui khi làm việc cùng thần tượng. Ngoài đạo diễn Hàn Quốc, phim còn được đạo diễn Hàm Trần tham gia chỉnh sửa cuối cùng cho phù hợp do thời gian dịch bệnh phải hoãn chiếu nhiều lần.

"Kẻ thứ ba" kể về mối tình thơ mộng, lãng mạn giữa chàng họa sĩ Quang Kha (Han Jae-suk đóng) và cô nàng bác sĩ Thiên Di (Lý Nhã Kỳ đóng). Tuy nhiên, lúc hạnh phúc vừa chớm nở thì tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Quang Kha muốn quay ngược thời gian để cứu Thiên Di. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: Lý Nhã Kỳ, Han Jae-suk, Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi, Hoàng Phúc…, dự kiến ra rạp từ ngày 13-5.