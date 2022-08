Người đại diện của Anne Heche trả lời trang The Hollywood Reporter rằng nữ diễn viên 53 tuổi hiện đang trong tình trạng ổn định. "Gia đình và bạn bè mong rằng các bạn sẽ cầu nguyện và tôn trọng sự riêng tư của bà ấy trong suốt giai đoạn khó khăn này" - người đại diện cho biết.

Minh tinh Anne Heche hiện vẫn ở bệnh viện điều trị

Diễn viên Anne Heche được cho là người cầm lái chiếc xe hơi khi nó tông vào một ngôi nhà ở khu Mar Vista, Los Angeles - Mỹ ngày 5-8 (giờ địa phương). Sau cú tông, ngôi nhà và chiếc xe đều bốc cháy dữ dội.



Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết gần 60 lính cứu hỏa phải mất hơn một giờ mới dập tắt được đám cháy. Nữ minh tinh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Phía cảnh sát cho biết diễn viên "Mùa hè kinh hãi" chạy quá tốc độ và nghi ngờ bà lái xe trong tình trạng uống rượu. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn còn đang được điều tra nhưng không có ai bị thương ngoài Anne Heche và cũng chưa có ai bị bắt giữ.

Chiếc xe của nữ diễn viên Anne Heche bốc cháy dữ dội sau cú tông

Nữ diễn viên được đưa ra khỏi xe trong tình trạng nguy kịch

Anne Heche là diễn viên, đạo diễn danh tiếng Hollywood. Ngoài "Mùa hè kinh hãi", bà còn tham gia hàng loạt phim khác, như: "Another World", "Volcano", "Six Days, Seven Nights", "Return to Paradise"… Nữ diễn viên này từng nhận 5 giải thưởng về phim.

Trong một cuốn hồi ký có tên "Call Me Crazy", Anne Heche đã kể về cuộc đấu tranh sức khỏe tâm thần suốt đời của bà do có tuổi thơ bị chính cha ruột lạm dụng tình dục. Bà từng dùng chất kích thích, uống rượu… để xóa bỏ cảm giác nhục nhã vì nỗi ám ảnh ghê sợ.