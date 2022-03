Danh sách mỹ nhân vào tốp 40 của cuộc thi gồm: Karolina Vidales của Mexico, Carol Drpic đến từ Chile, Nene Bah của Guinea, Lili Tótpeti của Hungary, Carla Yules của Indonesia, Sharon Obara của Kenya, Lavanya Sivaji của Malaysia, Tracy Maureen Perez của Philippines, Ariagny Daboin của Venezuela, Olivia Yacé của Bờ Biển Ngà, Đỗ Thị Hà của Việt Nam, Amira Hidalgo của Argentina…

Hầu hết các mỹ nhân đều đã lên đường đến Puerto Rico để tụ hội sau ba tháng chờ đợi, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho chung kết. Họ háo hức thông báo trên trang mạng xã hội để người hâm mộ biết về chung kết cuộc thi.

Olivia Yacé háo hức đến Puerto Rico

Cô mong đợi đêm chung kết

Trong đó, người đẹp Olivia Yacé viết: "Sau ba tháng chờ đợi, tôi rất mong được trở lại Puerto Rico để tiếp tục hành trình Hoa hậu Thế giới. Tôi nóng lòng chờ đợi đến ngày cuối cùng này và sẽ chia sẻ với các bạn về hoạt động tôi tham gia. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn".

Người đẹp Nene Bah đến từ Guinea

Người đẹp đến từ Madagascar

Người đẹp đến từ Mexico

Người đẹp đến từ Chile

Người đẹp đến từ Nepal

Người đẹp từ Kenya

Người đẹp của Malaysia

Người đẹp của Botswana

Người đẹp Đỗ Thị Hà

Hoa hậu Thế giới 2021 gặp phải lùm xùm lớn trong thời gian qua. Stephanie Del Valle - Hoa hậu Thế giới 2016, người đưa cuộc thi nhan sắc này về tổ chức tại Puerto Rico, báo rằng không tham dự đêm chung kết.

Nguyên nhân, Stephanie Del Valle và Tập đoàn Reignite Puerto Rico, Inc do cô làm Chủ tịch - đơn vị đăng cai tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 tại Puerto Rico, đã bị công ty thầu phụ "Puerto Rico With a Purpose L3C" kiện với cáo buộc "biển thủ tiền quỹ".

Theo đơn kiện, nguyên đơn viết rằng Reignite Puerto Rico, Inc được Chính phủ Puerto Rico cấp 1.2 triệu USD nhưng không thanh toán cho phía nguyên đơn để chi trả tiền khách sạn, y tế, quảng bá… cho tất cả các thí sinh tham dự cuộc thi. Họ chỉ trích Reignite Puerto Rico, Inc không có năng lực tài chính, thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức cuộc thi nhan sắc lớn.

Stephanie Del Valle

Ngay sau đó, Stephanie Del Valle lên tiếng phản hồi rằng tổng số tiền mà Chính phủ Puerto Rico chi trả cho Reignite Puerto Rico, Inc để quảng bá thông qua tổ chức cuộc thi đã đóng băng ngay sau khi đêm chung kết bị hủy ngày 16-12-2021 do dịch.

Số tiền sau đó được trả lại đầy đủ cho phía Chính phủ Puerto Rico. Cô cũng khẳng định không ai tham ô, chiếm dụng bất hợp pháp số tiền.

Stephanie Del Valle kiện ngược lại "Puerto Rico With a Purpose L3C" tội phỉ báng, gây tổn hại danh dự với yêu cầu bồi thường 31 triệu USD.

Ngày 10-3, bà Julia Morley - Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Thế giới, cho biết Stephanie Del Valle vi phạm hợp đồng khi rút khỏi vai trò đồng tổ chức Hoa hậu Thế giới 2021 và không thanh toán tiền tài trợ. Việc này đã khiến cho cuộc thi gặp khó khăn nhưng "Puerto Rico With a Purpose L3C" đã nỗ lực tìm nguồn tài trợ. Nhờ thế, chung kết cuộc thi vẫn diễn ra như đã định, đúng kế hoạch.