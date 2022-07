Buổi giao lưu và ra mắt phim dài tập "Trại Hoa Đỏ" diễn ra chiều tối 30-6 tại TP HCM. Phim là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Di Li.

Xuất hiện sớm nhất tại sự kiện, nữ diễn viên Trâm Anh khoe trọn vẻ đẹp mong manh, vòng eo thon thả trong chiếc đầm đen thanh lịch. Diễn viên Cao Thái Hà không kém cạnh khi thu hút mọi ánh nhìn với vẻ đẹp đầy quyến rũ. Đinh Ngọc Diệp góp mặt trong dàn mỹ nhân với đầm màu đen điểm xuyến những bông hoa màu sắc rực rỡ. Đinh Ngọc Diệp sánh bước cùng chồng Victor Vũ tại sự kiện.

Đạo diễn Victor Vũ và vợ là người đẹp Đinh Ngọc Diệp

Đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Trâm Anh

Đạo diễn Victor Vũ cùng Cao Thái Hà

Cao Thái Hà, Trâm Anh và hai diễn viên nhí

Trâm Anh cùng nữ diễn viên nhí

"Trại Hoa Đỏ" xoay quanh câu chuyện về nhân vật Lưu (Quốc Huy đóng) - doanh nhân lĩnh vực du lịch đưa Vỹ (Trâm Anh đóng) - vợ chưa cưới và con trai riêng của cô đến Trại Hoa Đỏ để giám sát xây dựng khu nghỉ dưỡng. Từ lúc đặt chân đến đây, Vỹ liên tục nằm mơ thấy ác mộng, đồng thời bị quấy phá bởi nhiều hiện tượng kỳ lạ. Một ngày nọ, một xác chết nổi lên giữa hồ khiến những người có mặt trong khu Trại Hoa Đỏ đều trở thành nghi phạm...

Nói về vai diễn Vân trong phim, Cao Thái Hà cho biết: "Vì thời điểm phim bấm máy thì Hà cũng vừa thành lập công ty nên phải bay đi bay về để lo việc công ty những ngày không có cảnh quay. Khi trở lại Đà Lạt, tâm lý Hà có chút lo lắng do thời gian xử lý việc công ty Hà gần như phải xả vai để trở về vai trò của một giám đốc điều hành. Bởi vậy, Hà luôn chủ động lên trước một ngày trước khi quay các cảnh tiếp theo để lang thang Đà Lạt, nghiền ngẫm kịch bản và lấy lại tâm lý nhân vật. Thế là, Hà đã khóc ngay giữa quán cà phê. Lúc ấy Hà đang nhập tâm cho cảnh cuối phim của Vân, một cảnh khá nặng tâm lý. Với Hà, việc diễn viên sống với nhân vật, khóc cho cảm xúc của nhân vật là điều tự nhiên khi thực sự nhập vai".

Diễn viên Thanh Bình và đạo diễn Victor Vũ

Trong khi đó, diễn viên Thanh Bình cho biết bị ám ảnh với nước sau vai diễn trong phim. Anh tâm sự: "Tôi có những cảnh quay dưới suối mà thời điểm đó nhiệt độ ở Đà Lạt khoảng 13 - 14 độ C. Điều đáng nói, sau khi lên bờ, các anh chị em trong đoàn phát hiện vắt bám đầy người tôi và họ phải giúp tôi bắt từng con vắt xuống. Sau khi bắt vắt, tôi lại tiếp tục xuống suối để hoàn thành cảnh quay. Một lần khác quay ở Bảo Lộc, tôi cũng phải ngâm mình dưới hồ đến lạnh tím tái người. Đây là vai diễn lạ nhất so với những vai tôi từng thể hiện trên màn ảnh".

"Trại Hoa Đỏ" phát sóng lúc 20 giờ thứ hai hằng tuần, từ ngày 4-7 trên kênh K+CINE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.

Buổi ra mắt phim "Kẻ đào mồ" – tác phẩm điện ảnh đầu tay do Công Hậu đạo diễn cũng diễn ra tối 30-6 tại TP HCM. Người đẹp Trương Thị May duyên dáng với đầm đen có viền cổ màu trắng. Cô sở hữu vẻ ngoài đậm chất Á Đông kết hợp cùng nét điềm tĩnh, tạo nên sức hấp dẫn riêng. Trương Thị May là nữ chính của phim.

Trương Thị May tại sự kiện ra mắt phim "Kẻ đào mồ"

Cô vào vai Bạch Liên trong phim

Trương Thị May cùng diễn viên Nhất Duy

Chia sẻ về vai diễn, Trương Thị May cho biết Bạch Liên là một cô gái hiếu thảo, mạnh mẽ và thuộc tuýp người phụ nữ truyền thống - đó là hướng về gia đình. "Với tôi, phim "Kẻ đào mồ" có kịch bản hay. Nên khi tham gia dự án này, tôi cảm thấy rất hào hứng và chờ đợi tác phẩm hoàn thành. Với vai diễn đòi hỏi sự khổ luyện, có chút gan dạ và có nhiều cung bậc cảm xúc như vai Bạch Liên khiến tôi thích thú" - Trương Thị May thổ lộ.

"Tôi hy vọng, khán giả sẽ đón nhận phim như một sự động viên tinh thần cho ê-kíp. Chúng tôi đã làm những gì có thể, phần còn lại phải nhờ đến đánh giá của khán giả. Đây là lần đầu, tôi sẵn sàng đón nhận những ý kiến của khán giả để học hỏi và cải thiện" – đạo diễn Công Hậu chia sẻ.

Diễn viên Công Hậu tâm huyết với tác phẩm đạo diễn đầu tay

Ê-kíp phim nhận hoa trên thảm đỏ

"Kẻ đào mồ" có nội dung xoay quanh cuộc đời và thân phận của những người phu nghèo sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Trong đó, Bạch Liên (Trương Thị May đóng) vì muốn cứu mẹ khỏi căn bệnh hủi quái ác mà quyết định trở thành kẻ đào mồ, lấy vàng mang về cho mẹ uống. Chuyện mồ bị đào liên tục và những lời đồn thổi về các hiện tượng tâm linh khiến dân tình hoang mang, nhanh chóng đến tai Trọng Minh (Nhất Duy đóng) - một sĩ quan đang công tác tại Sở Cẩm. Để mang lại bình an cho dân làng, anh đã quyết định mở cuộc điều tra.

Phim ra rạp từ 1-7, ngoài Trương Thị May còn có sự tham gia của các diễn viên: Nhất Duy, Đức Hải, Ngọc Trai, NSƯT Bạch Long, nghệ sĩ Xuân Hương, Phương Dung, Tấn Bo…

Trương Thị May cùng hai diễn viên nhí của phim