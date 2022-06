Cao Thái Hà chia sẻ Vân là một hình tượng nhân vật mới mà cô thể hiện. Đó là một phụ nữ lam lũ ở sâu trong núi cao.

"Khi nhận được lời mời của đạo diễn Victor Vũ, tôi đồng ý tham gia ngay bất chấp việc phải sắp xếp lại lịch trình quay phim và công việc kinh doanh của mình. Vân là người phụ nữ luôn khao khát tình yêu thương nhưng lại bị phản bội, trói buộc vào một cuộc hôn nhân bế tắc khiến cô luôn chìm đắm trong đau khổ và dằn vặt" – Cao Thái Hà thổ lộ.

Nữ diễn viên Cao Thái Hà với tạo hình trong "Trại Hoa Đỏ"

Nữ diễn viên nói thêm dù từng đóng nhiều cảnh nóng, cô vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi thực hiện các phân cảnh này trong "Trại Hoa Đỏ". Tuy nhiên, nhờ việc xử lý tài tình các góc máy, ánh sáng một cách nghệ thuật của ê-kíp làm phim, cô cảm thấy thoải mái và hoàn thành vai diễn một cách trọn vẹn.

"Trại hoa đỏ" là phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Di Li. Nội dung phim xoay quanh vụ án mạng ly kỳ ở "Trại Hoa Đỏ" - nơi gia tộc họ Quách hưng thịnh một thời từng sinh sống. 8 tập phim hé lộ nhiều vụ bí ẩn và những âm mưu truyền kỳ, hứa hẹn tạo ra nhiều tình tiết và ngã rẽ bất ngờ cho khán giả.

Ngoài Cao Thái Hà, phim có sự tham gia của diễn viên Trâm Anh, Quốc Huy, Lê Xuân Tiền, NSƯT Công Ninh, NSƯT Hạnh Thuý…

Nữ diễn viên Trâm Anh cho biết là một diễn viên mới và lần đầu tham gia một tác phẩm trinh thám có yếu tố kịch tính, ly kỳ, cộng thêm quá trình quay phim tại vùng núi non hoang vu cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tinh thần của cô.

Trâm Anh kể trong quá trình quay phim, cô từng bị "bóng đè" với cơn ác mộng đúng vào 12 giờ đêm khiến cô hoảng sợ tột cùng và khóc rất nhiều, không dám ngủ tiếp.

Trâm Anh bị ám ảnh bởi vai diễn trong phim

Nam chính của phim Quốc Huy

"Sau đó, tôi nhận ra là cảnh mình gặp trong giấc mơ giống y đúc như một phân cảnh trong phim. Đó là cảnh Vỹ tỉnh dậy sau cơn ác mộng và có Lưu an ủi trấn an. Đến giờ tôi không biết đó là do ám ảnh vai diễn hay thật sự mình bị bóng đè nữa" - Trâm Anh chia sẻ.

Không chỉ Trâm Anh bị ám ảnh, nam chính Quốc Huy cũng gặp kha khá vấn đề trong quá trình quay. Ngoài những cảnh đòi hỏi diễn xuất nội tâm, vai nam chính Lưu của Quốc Huy còn nhiều cảnh hành động khiến anh đổ máu trên phim trường.