Ngôi sao 52 tuổi Aled Jones cùng con trai Lucas, 18 tuổi, đang đi dạo quanh Chiswick ở phía Tây London vào chiều ngày 14-7 thì bất ngờ gặp cướp. Trang Daily Mail ngày 20-7 đã thông tin như vậy.

Aled Jones bị cướp đồng hồ Rolex đắt đỏ

Vụ cướp xảy ra khi ông đi dạo cùng con trai Lucas

Kẻ tấn công đột ngột xuất hiện, vung dao vào mặt cả hai, đe dọa Aled Jones giao đồng hồ đắt đỏ đang mang trên tay.

Aled Jones và con trai không phản kháng, đưa đồng hồ cho kẻ cướp để tránh nguy cơ bị thương.

Ngay sau đó, họ đã báo cảnh sát và cuộc điều tra diễn ra. Cảnh sát đã bắt được một gã trai 16 tuổi, buộc tội cướp tài sản của Aled Jones. Kẻ cướp sẽ ra tòa vào tháng tới.

Một nguồn tin nói với The Sun rằng Aled Jones đã sốc và run sợ do mọi thứ diễn ra quá nhanh. Một kẻ không biết từ đâu xuất hiện cầm dao trước mặt họ. Sau cú sốc, Aled Jones nhẹ nhõm vì ông và con trai đã không bị thương, có thể về nhà an toàn.

Aled Jones là ngôi sao ở Anh, có 28 album phòng thu và nhiều đĩa đơn. Ông cũng tham gia một số phim và nhiều chương trình truyền hình.