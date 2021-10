Ngày 20-10, nam diễn viên Hàn Quốc Kim Seon-ho đã gửi lời xin lỗi thông qua công ty quản lý: "Tôi thành thật xin lỗi vì lên tiếng muộn màng. Khi lần đầu tiên thấy bài báo có tên mình vài ngày trước, tôi trải qua cảm giác sợ hãi chưa từng có nên đã phản hồi trễ đến mọi người. Tôi gặp cô ấy với tình cảm tốt đẹp. Thời gian bên nhau, tôi đã làm tổn thương cô ấy bằng sự bất cẩn và hành động thiếu cân nhắc của mình. Tôi muốn gặp trực tiếp để xin lỗi cô ấy một cách chính đáng và đang chờ thời điểm thích hợp. Thông qua bài chia sẻ này, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến cô ấy".

Kim Seon-ho cũng xin lỗi người hâm mộ, những người đã tin tưởng, ủng hộ anh suốt thời gian qua và các diễn viên, ê-kíp làm việc cùng. Anh xin lỗi những người cảm thấy bị tổn thương vì vụ việc.

Kim Seon-ho xin lỗi bạn gái cũ

Trước đó, ngày 17-10, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết tố cáo, vạch mặt một nam diễn viên - gọi là "K". Người này nhận là bạn gái cũ của "K" và cho biết khi hay tin cô mang thai trong giai đoạn hẹn hò thì anh ta đã yêu cầu bỏ thai vì lo bồi thường hợp đồng quảng cáo đến 900 triệu won. Theo người bạn gái cũ, "K" hứa hẹn sẽ cưới nhưng khi mọi việc được giải quyết thì anh ta lại trở mặt, chủ động chia tay. Ngoài ra, cô còn tố "K" là người giả tạo, vô ơn, hay nói xấu bạn bè, thóa mạ đồng nghiệp.

Tài tử Kim Seon-ho được nhận định là "K" trong vụ tố cáo trên. Trước sức ép dư luận, công ty quản lý của Kim Seon-ho nói rằng đang xác minh thông tin từ phía nam diễn viên.

Anh nổi đình đám gần đây với vai chính phim "Điệu cha cha cha làng biển"

Sự nghiệp của tài tử này có khả năng phải chấm dứt vì bê bối

Ngay khi Kim Seon-ho lên tiếng, công ty quản lý của anh cũng đăng tải thông cáo xin lỗi gửi đến người hâm mộ. Nhiều người bày tỏ thất vọng về nam diễn viên này. Các nhãn hiệu quảng cáo ẩn hoặc xóa bài đăng về anh. Kim Seon-ho cũng bị loại khỏi chương trình truyền hình "2 days 1 night".

Kim Seon-ho là nam chính phim "Điệu cha cha cha làng biển" được khen ngợi gần đây. Anh ra mắt khán giả từ năm 2009 với vai trò diễn viên và tham gia nhiều phim: "Two cops", "You drive me crazy", "Startup"… Anh còn là MC, tham gia nhiều chương trình truyền hình.