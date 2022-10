Chiều 10-10, đám cưới của cặp đôi Anh Tú – Diệu Nhi chính thức diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Sau phần lễ là phần tiệc ở cùng địa điểm.

Anh Tú lẫn Diệu Nhi đều là những diễn viên, ca sĩ hoạt động lâu năm trong giới nên quen biết nhiều. Vì thế, đám cưới cả hai quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia, như NSND Việt Anh, Trấn Thành, Đức Phúc, Anh Đức, Lê Giang, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, BB Trần, Hải Triều, Trường Giang, Ngọc Trinh, Sam, Diễm My 9X, Sĩ Thanh…

Tối 9-10, Anh Tú – Diêu Nhi đã tổ chức tiệc trước ngày cưới diễn ra ngay tại khu nghỉ dưỡng trên.

Hôm 5-10, Diệu Nhi viết tâm thư trên trang cá nhân. Cô nói rằng đây là giai đoạn hạnh phúc nhưng vô cùng bận rộn trong đời. Tuy vậy, cô muốn viết thư tay để gửi lời xin lỗi đến người quen biết, khán giả… do không thể gửi thiệp mời dự cưới vì nhiều lý do. Theo Diệu Nhi, hôn lễ chỉ diễn ra nhỏ gọn, ấm cúng tại Phan Thiết. Cả hai trân trọng tình cảm của tất cả những người sẽ có mặt và những người không thể đến vì nhiều lý do.

"Em không nghĩ mình là cô dâu tháng 10, đám cưới của tụi em cũng nhỏ bé và ấm cúng thôi. Do mọi người thương em và Tú nên mới thương cả đám cưới như vậy. Em cũng muốn nói rằng em trân trọng tất cả những ai có mặt hoặc không thể có mặt vì bất kì lý do gì trong ngày 10-10. Bởi, em Diệu Nhi ghi nhớ tất cả những ân tình dành cho tụi em suốt 7 năm qua" – Diệu Nhi viết.

Nam diễn viên Anh Tú công bố tin anh và nữ diễn viên Diệu Nhi đã đăng ký kết hôn vào trưa 21-8.

Anh Tú và Diệu Nhi hoạt động lâu trong showbiz Việt

Anh Tú và Diệu Nhi công khai chuyện yêu nhau vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau đó, cả hai tập trung phát triển sự nghiệp, không nhắc đến "một nửa" của mình trước công chúng mà chỉ chăm lo quảng bá sản phẩm cá nhân.

Anh Tú tham gia nhiều phim: "4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu", "Chị Mười Ba", "Cua lại vợ bầu", "Chìa khóa trăm tỉ", "Mưu kế thượng lưu" và một số phim truyền hình. Ngoài ra, anh còn ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Trong khi đó, Diệu Nhi tham gia tích cực các sân khấu hài. Cô cũng đóng nhiều phim: "Gái già lắm chiêu", "Chạy đi rồi tính", "Ngày mai Mai cưới", "Yêu nữ siêu quậy", "Bẫy ngọt ngào", "Bóng đè"…

Năm 2021, Diệu Nhi vướng tin đồn mang thai với Anh Tú. Tuy nhiên, cả hai không trả lời về việc này.