Nam diễn viên Liên Bỉnh Phát quen thuộc với khán giả màn ảnh qua các chương trình truyền hình thực tế và các phim: "Song lang", "Ngôi nhà bươm bướm", "Quý cô thừa kế". Sau phim "Come and go" do Lim Kah Wai đạo diễn, phát hành tại Nhật Bản năm 2021, Liên Bỉnh Phát mới đây xuất hiện trong bức ảnh khai máy đoàn phim "Hóa ngoại chi y" diễn ra ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Liên Bỉnh Phát đóng nam chính cùng nữ diễn viên Trương Quân Ninh.

Liên Bỉnh Phát và Trương Quân Ninh trong ngày khai máy

Cả hai đóng phim "Hóa ngoại chi y"

Phim được quay hình ở cả Đài Loan (Trung Quốc) lẫn Việt Nam. Liên Bỉnh Phát vào vai bác sĩ người Việt sống tại Đài Loan, luôn hết mình với bệnh nhân. Trương Quân Ninh đóng bác sĩ ngoại khoa có con bị bệnh hiểm nghèo. Họ cùng đồng hành, vượt khó khăn trong cuộc sống. Phim dự kiến phát Netflix vào cuối năm nay.

Bên cạnh Liên Bỉnh Phát, công chúng xôn xao thông tin Chi Pu tham gia chương trình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" mùa 4. Chương trình này mỗi mùa quy tụ hơn 30 nữ diễn viên, ca sĩ Trung Quốc và cũng có mời ít thí sinh nước ngoài. Họ thi tài trình diễn ca nhạc.

Chi Pu chưa lên tiếng xác nhận tham gia chương trình nhưng thông tin về cô vẫn được bàn tán rôm rả trên các diễn đàn. Mới đây, tài tử Huỳnh Hiểu Minh – MC chương trình, cầm bảng đón các nghệ sĩ nữ đến quay. Trong tấm bảng của nam diễn viên này, khán giả phát hiện có dòng chữ việc: "Xin chào, Chi Pu".

Huỳnh Hiểu Minh và tấm bảng chào mừng

Chi Pu chưa lên tiếng về chương trình

Nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh với những sản phẩm ấn tượng góp phần giúp nhạc Việt lan tỏa. Đĩa đơn "See tình" của cô tạo được sức hút ở Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước khác. Đây là đĩa đơn nằm trong album phòng thu thứ 4 "LINK" phát hành năm 2022 và do nhóm DTAP sáng tác.

Ca sĩ Lee Seung-hoon của nhóm Winner thể hiện động tác vũ đạo bài "Sorry Sorry" của Super Junior trên nền nhạc "See tình" và đăng tải trên TikTok. Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy ca khúc này trong chương trình "Nghe nói ăn rất ngon". Ngoài ra, ca khúc cũng được phát trong chương trình "Xin chào thứ 7", "Thanh Xuân hoàn du ký"…