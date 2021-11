Ngô Kiến Huy dẫn khán giả của mình đi đến 12 điểm du lịch nổi tiếng ở Tokyo (Nhật Bản)

Tối 14-11, Ngô Kiến Huy giới thiệu MV "Chống lại thế giới", tiếp nối MV "Yêu không đường lui" quay tại Seoul ra mắt năm 2017. Đây là MV thứ 2 nằm trong series "Travel Vlog Huy and Music" (tạm dịch: Du lịch cùng Huy) và được ghi hình tại Tokyo (Nhật Bản).



Ngô Kiến Huy cho biết MV Chống lại thế giới được hoàn thành trong vòng 6 ngày, ghi lại hành trình du lịch của nam ca sĩ qua 12 địa điểm nổi tiếng, bao gồm: UENO District, chùa Sensoji, Harajuku, Akihabara, bảo tàng The Fujiko F Fujio,... Anh cũng cho biết thêm về dự định thực hiện series MV du lịch vòng quanh nhiều nơi nổi tiếng. Trong mỗi MV, anh sẽ tham quan 12 địa điểm dựa trên kết quả các cuộc thăm dò và bài đánh giá. Mỗi MV sẽ là nhật ký du lịch với phần nhạc là những sáng tác mới vui tươi, sôi động.

Vòng quanh Tokyo với nhiều điều thú vị

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, hoạt động du lịch gần như bị đóng cửa, nam ca sĩ hi vọng những MV trong series Travel Vlog Huy and Music sẽ mang lại không khí du lịch sôi động, đánh thức khao khát khám phá, du lịch của mọi người. MV cũng thể hiện xu hướng đi du lịch trực tuyến, dù ở nhà nhưng mọi người vẫn được tham quan rất nhiều địa danh trên thế giới. Điểm đến tiếp theo của thương hiệu Travel Vlog Huy and Music gồm các thành phố: Hồng Kông, Đài Bắc, Bali,... Ngô Kiến Huy xem đây là trải nghiệm cho chính mình, cho tuổi trẻ của mình. Êkip cũng đặt nhiều tâm sức, nhiệt huyết với hi vọng khán giả sẽ cùng sống trong những chuyến đi cùng Ngô Kiến Huy.