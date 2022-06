Trong trailer dài hơn 1 phút được nhà sản xuất tung ra tối 2-6, Ngô Thanh Vân xuất hiện trong một vài giây. Cô sát cánh cùng nữ chính là công chúa do Joey King thủ diễn chống lại cuộc truy sát của lính gác và kẻ thù. Ngô Thanh Vân có nhiều kinh nghiệm hóa thân "đả nữ", cô tiếp tục tạo ấn tượng dù chỉ xuất hiện ngắn trong trailer.

Ngay sau đó, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ lại trailer trên trang cá nhân và tiết lộ với người hâm mộ: "Sau bao ngày mong đợi, "em nó" đã ra… Năm ngoái sau khi chạy trốn Covid-19, tôi đã kịp đi giúp cô công chúa tóc đỏ này chạy trốn khỏi tòa tháp cao. Và giờ đây, phim sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 7 tới… Công chúa tóc đỏ và sư phụ đến từ Việt Nam!".

Ngô Thanh Vân và công chúa do Joey King hóa thân

Ngô Thanh Vân trong trailer phim "Công chúa"

Trailer phim cũng cho thấy Joey King hóa thân nàng công chúa xinh đẹp nhưng vô cùng mạnh mẽ, không chấp nhận số phận bị sắp đặt. Cô từ chối kết hôn với một tên sát nhân độc ác và bị bắt cóc, nhốt trong một tòa tháp hẻo lánh. Tên sát nhân có ý định chiếm đoạt ngai vàng, công chúa thoát khỏi tòa tháp, bắt đầu hành trình chiến đấu bảo vệ gia đình, cứu vương quốc.

Phim do 20th Century Studios đầu tư sản xuất và nền tảng trực tuyến Hulu của Walt Disney phát hành. Lê Văn Kiệt là đạo diễn từng làm phim: "Bóng đè", "Hai Phượng", "Ngôi nhà trong hẻm"…

Ngô Thanh Vân không phải lần đầu xuất hiện trong phim Hollywood. Trước đó, cô từng xuất hiện trong phim "The Old Guard", "Da 5 Bloods", "Bright", "Star Wars: The Last Jedi"… Mặc dù không nhiều thời lượng, các vai diễn của Ngô Thanh Vân vẫn tạo được ấn tượng với khán giả, giúp họ nhớ đến cô. Minh tinh Joey King từng tham gia các phim: "The Kissing Booth", "The Conjuring", "Independence Day: Resurgence", "The Dark Knight Rises"…

Công chúa do Joey King hóa thân khác biệt so với những nàng công chúa trước đây