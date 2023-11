Nhà thiết kế Ivan Trần giới thiệu bộ sưu tập Crystal tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) 2023. Đây là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cánh pha lê tuyết.

Với tông trắng bạc, đen và đôi khi có chút ánh tím hoặc hồng ngọt ngào, mỗi trang phục thuộc bộ sưu tập Crystal đều mang phong cách thuần khiết, tinh khôi và lấp lánh bắt mắt.

Á hậu 1 "Miss Grand Vietnam 2023" Bùi Khánh Linh

Cô tự tin trên sàn catwalk

Cô giữ vị trí mở màn show diễn

Nhà thiết kế Ivan Trần tận dụng lối cắt xẻ độc đáo kết hợp cùng đường nếp gấp rẻ quạt tinh tế hay kiểu xếp ly mềm mại càng làm tăng độ nữ tính, yêu kiều cho người mặc.

"Tôi rất yêu thích những màu sắc trên cánh pha lê tuyết đặc biệt là sự tinh khiết của chúng. Bộ sưu tập lần này lấy ý tưởng từ những viên pha lê từ ngàn năm xa xưa vẫn còn pha lẫn tạp chất cho đến khi được con người tinh chế thành những viên pha lê trong suốt lấp lánh và tỏa sáng như những viên kim cương như hiện nay" - nhà thiết kế Ivan Trần chia sẻ.

Lê Thu Trang giữ vị trí vedette

Cô trình diễn tự tin

Á hậu 1 "Miss Grand Vietnam 2023" Bùi Khánh Linh giữ vị trí first face (gương mặt mở màn) cho show diễn. "Quán quân The New Mentor 2023" Lê Thu Trang giữ trọng trách vedette (gương mặt kết show). Đây là lần đầu tiên Lê Thu Trang làm vedette sau khi giành chiến thắng tại "The New Mentor 2023".

Ngoài ra, sự kiện còn có diễn viên Hải Triều - gương mặt thường xuyên trình diễn tại các show của Ivan Trần, Đỗ Hương Giang - học trò của Hoa hậu Hương Giang tại show "The New Mentor 2023"

Hải Triều trong tạo trang phục thuộc bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần