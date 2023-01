Mèo khổng lồ

Mèo "2 mặt"



Với ngoại hình kỳ lạ, những chú mèo có khuôn mặt hai màu đối xứng nhau được cư dân mạng xếp vào dòng Chimera - loài động vật lai trong các câu chuyện huyền thoại.

Trong ảnh trên là Apricot, một chú mèo "2 mặt".

Những chú mèo có hai mặt

Khác với Apricot, mèo Venus có một mắt màu xanh dương, một mắt màu xanh lá cây. Mèo Venus nổi tiếng khắp thế giới sau khi xuất hiện trên chương trình truyền hình "Today Show".

Mèo 2 chân

Chú mèo "truyền cảm hứng"

Chú mèo Able ở Thái Lan nổi tiếng khắp mạng xã hội vì "truyền cảm hứng và năng lượng tích cực" cho con người. Dù chỉ có 2 chân, Able vẫn đi lại, chạy nhảy bình thường. Trang Facebook và Instagram lập riêng cho Able thu hút hàng chục ngàn người theo dõi, bình luận.

Able mất 2 chân trước và đuôi sau một tai nạn năm 1 tuổi. Khi đó, Able đang rình bắt chim trên mái nhà thì vướng dây điện và bị giật suýt chết.

Chú mèo được yêu mến bởi năng lượng tích cực

Thương xót Able, bà Sriboonvorakul đem về nuôi, giúp nó thoát cảnh sống khốn khổ trên đường phố Chiang Mai - miền Bắc Thái Lan. Bà đã làm mọi thứ để Able khỏe lại.

Mèo "ngoài hành tinh"





Chú mèo Matilda 2 tuổi có đôi mắt đặc biệt, nhãn cầu to như người ngoài hành tinh do bị tăng nhãn áp. Chủ nhân của Matilada cho biết nó được cứu từ một kho chứa đồ. Mắt Matilda vẫn bình thường cho đến năm 1 tuổi. Khi đó, một con ngươi của Matilda mở rộng và trở lại bình thường sau vài phút. Vài ngày sau, điều này lặp lại.

Matilda bị tăng nhãn áp, những năm cuối đời gần như bị mù

Bác sĩ thú y chẩn đoán Matilda bị tăng nhãn áp. Chủ nhân của Matilda không dám cho nó phẫu thuật vì lo biến chứng. Chứng bệnh này khiến Matilda gần như bị mù vào những năm cuối đời.



Những chú mèo có vẻ ngoài khác thường khiến nhiều người sợ nhưng cũng là vật nuôi được nhiều người yêu thích

Trên mạng xã hội còn nhiều chú mèo nổi tiếng khác như: mèo không lông, mèo "xăm mình". Những chú mèo này có giá bán cao ngất ngưởng.



Vì được yêu mến nên nhiều chú mèo được chủ đưa đi du lịch khắp nơi