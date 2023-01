NSND Lê Khanh

Sinh năm Quý Mão 1963, NSND Lê Khanh là gương mặt nổi bật của làng sân khấu.

Sinh ra trong gia đình ở Hà Nội có truyền thống làm nghệ thuật (bố là NSND Trần Tiến, mẹ là NSƯT Lê Mai, cậu ruột là NSƯT Lê Chức), từ 7 tuổi Lê Khanh đã theo bố mẹ đến các nhà hát, sân khấu để xem bố mẹ và các cô chú diễn. Từ đó, tình yêu với sân khấu ngấm dần trong chị.

Gắn bó và cống hiến hơn 40 năm làm nghệ thuật tại Nhà hát Tuổi trẻ, NSND Lê Khanh để lại ấn tượng với rất nhiều vai diễn. Và sau những vai diễn thành công trên sân khấu, NSND Lê Khanh tiếp tục đảm trách vai trò đạo diễn. Chị cũng góp mặt ở nhiều phim điện ảnh và truyền hình với vai chị Thảo xinh đẹp trong "Người Hà Nội", bà Thái Tuyết Mai quý phái, sang trọng trong "Gái già lắm chiêu 3" hay Lý Lệ Hà sắc sảo với "Gái già lắm chiêu 5".

Năm 2022, chị tiếp tục chứng minh sức sáng tạo không ngừng nghỉ với vai và Kim phim "Cô gái từ quá khứ". "Lột xác" ngoạn mục trên màn ảnh, hình ảnh người đàn bà già nua, khuyết tật, lập dị của Lê Khanh đã khiến mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Bước vào tuổi 60 - Quý Mão 2023 - Lê Khanh tiếp tục có mặt trong dự án phim truyền hình dài tập "Bà ngoại lắm chiêu", dự kiến bấm máy ngoài Tết Nguyên đán. Nữ diễn viên chia sẻ chị mong năm 2023 sẽ mang đến thật nhiều may mắn và bình an cho mọi người, chúc cho các nghệ sĩ luôn thành công vả đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới Quý Mão.

Ca sĩ Mỹ Linh

Diva Mỹ Linh sinh năm 1975, tuổi Ất Mão. Chị là một trong những nghệ sĩ V-pop bán đĩa nhạc chạy nhất mọi thời đại, là một trong bốn diva của làng nhạc Việt. Mỹ Linh sở hữu sở hữu chất giọng đẹp, nội lực và kĩ thuật điêu luyện ở nhiều dòng nhạc khác nhau.

Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân là một trong những cặp đôi nổi tiếng và có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Chị là một trong số không nhiều nghệ sĩ có khả năng cân bằng với hoạt động nghệ thuật và gia đình. Mặc dù bận rộn với các dự án âm nhạc nhưng Mỹ Linh vẫn luôn phân bổ thời gian để quan tâm, chăm sóc cho gia đình mình.



Sau 25 năm kết hôn, cả hai có một cuộc sống hạnh phúc với ba con. Nhạc sĩ Anh Quân chính là người đứng sau giúp nữ ca sĩ tỏa sáng bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Nhạc sĩ Giáng Son

Nhạc sĩ Giáng Son cũng tuổi Ất Mão 1975, là con gái út của nhà giáo nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều và nghệ sĩ chèo Bích Ngọc. Chị tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2009.

Năm 1998, Giáng Son cùng ca sĩ Lan Hương đã thành lập ban nhạc Exotica nhưng sau đó nhóm này đã giải tán. Năm 1999, nữ ca sĩ đã thành lập nhóm "5 Dòng kẻ" gồm các thành viên Giáng Son, Lan Hương, Bảo Lan, Linh Nga, Hồng Ngọc và gặt hái được nhiều giải thưởng lớn.

Tháng 9-2003, chị chính thức rời 5 Dòng Kẻ để tiếp tục công việc sáng tác, giảng dạy và sự nghiệp riêng.

Giáng Son được ghi dấu nhiều hơn với khán giả trong vai trò là một nhà sáng tác nhạc qua nhiều ca khúc như: "Giấc mơ trưa", "Thu cạn", "Hà Nội 12 mùa hoa"… đạt được nhiều giải thưởng, đặc biệt nhất là giải Nhạc sĩ ấn tượng của năm. Nữ nhạc sĩ mong muốn mình có thể làm nhiều phong cách âm nhạc và nhận được sự ủng hộ của khán giả trên từng bước đường đi của mình.

MC Khánh Vy



Khánh Vy đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả ở lĩnh vực truyền hình trong năm 2022. Cô gái sinh năm 1999 trở thành MC VTV trẻ nhất dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

Khánh Vy từng gây sốt với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng" bởi clip "nhại" lại 7 thứ tiếng Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt. Cô gái sinh năm 1999 còn khiến khán giả trầm trồ bởi thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi khoa Quan hệ Quốc tế (Học viện Ngoại giao).

Làm cộng tác viên cho những chương trình tiếng Anh của đài truyền hình từ năm mới 18 tuổi, Khánh Vy được mời làm người dẫn chương trình tiếng Anh của VTV và gắn bó với công việc MC. Cô cũng là nữ vlogger, YouTuber có hơn hàng triệu người theo dõi.

Là hình ảnh đại diện cho thế hệ 9X năng động, tự tin, luôn truyền cảm hứng và năng lượng sống tích cực cho giới trẻ, Khánh Vy bày tỏ trong tuổi mới, cô mong muốn "Never let success go to your head never let failure get to your heart." (tạm dịch: Đừng để thành công làm mờ lý trí. Đừng để thất bại lưu lại trong tim). Nữ MC cũng mong thật nhiều bình an, may mắn đến với gia đình và không ngừng phát triển bản thân để mang lại thật nhiều giá trị tốt hơn cho mọi người.