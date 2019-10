Noo Phước Thịnh sẽ có màn "trở lại" ấn tượng

Trang chủ Naver vừa công bố dàn nghệ sĩ tham gia chương trình "V Heartbeat Live in Seoul", diễn ra ngày 16-11 với sự xuất hiện của Noo Phước Thịnh. Được giới thiệu là một ngôi sao nổi tiếng tới từ Việt Nam, Noo Phước Thịnh sẽ đứng trên sân khấu cùng rất nhiều nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay tại xứ sở kim chi như Monsta X, ITZY, Stray Kids...

Khi xuất hiện ở "V Heartbeat Live in Seoul", Noo Phước Thịnh sẽ vinh dự được biểu diễn tại sân vận động Gocheok Sky Dome với sức chứa đến 25.000 người. Đây là điều mà không chỉ các nghệ sĩ quốc tế mà ngay cả những thần tượng xứ Hàn cũng mong muốn.

Đến nay, Noo Phước Thịnh là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được đứng trên sân khấu hoành tráng này. Noo Phước Thịnh cho biết anh sẽ trình làng một bài hát mới toanh. Để phục vụ tiết mục này, anh sẽ mang theo cả mê-kíp hơn 20 người. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên các kênh truyền hình nổi tiếng như MBC MUSIC, MBC every1...



Anh diễn ở sân vận động Gocheok Sky Dome với 25.000 khán giả





Noo Phước Thịnh nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Hàn Quốc

Noo Phước Thịnh từng nhiều lần biểu diễn và gây được ấn tượng tại Hàn Quốc với những tiết mục khoe giọng hát và vũ đạo điêu luyện. Năm 2016, Noo Phước Thịnh tham dự "Asia Song Festival 2016" và trình diễn ca khúc "I don’t believe in you" kết hợp với rapper BASIK. Sau khi tiết mục kết thúc, truyền thông quốc tế đã dành tặng anh nhiều lời khen cùng những danh xưng mỹ miều như "Bi Rain phiên bản Việt" hay "Ca sĩ xuất sắc nhất Việt Nam". Tiết mục của Noo Phước Thịnh sau đó còn được bình chọn nằm trong Top 5 phần trình diễn ấn tượng tại "Asia Song Festival 2016".