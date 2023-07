Pax Thiên tốt nghiệp trung học tại một trường tư thục ở Los Angeles vào tháng 6-2021, quyết định không tham dự lễ tốt nghiệp của mình để tránh cánh săn ảnh.

Tháng 8-2022, Angelina Jolie làm đạo diễn phim "Without Blood" - tác phẩm có nội dung dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alessandro Barrico xuất bản năm 2002. Cô thuê hai con trai nuôi của mình là Pax Thiên và Maddox cùng tham gia thành viên đoàn phim. Cả hai làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn, nghĩa là làm việc bên cạnh cô, giữ vai trò đầu mối liên lạc giữa cô và các bộ phận khác trong quá trình sản xuất phim.

Năm 2017, Pax Thiên từng đảm nhận công việc nhiếp ảnh gia hậu trường với phim "First They Killed My Father" quay ở Campuchia.

Pax Thiên (tên thật: Phạm Quang Sáng), sinh năm 2003 tại TP HCM. Anh được nhận nuôi từ năm 2007.