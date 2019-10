Vũ Thảo My trở lại

"Mất tích" thời gian dài sau khi giành giải Quán quân cuộc thi The voice - Giọng hát Việt 2013, Vũ Thảo My vừa đánh dấu sự trở lại bằng sản phẩm "Thôi anh cứ đi" do chính cô sáng tác.

Với giai điệu Pop – R&B lôi cuốn, "Thôi anh cứ đi" là cảm xúc của 1 cô gái khi biết người yêu phản bội mình. Sau bao nhiêu suy nghĩ và đấu tranh, cô quyết định để cho người ấy ra đi và chọn cách ở một mình. Vũ Thảo My cho biết ca khúc là câu chuyện của chính cô.

Nói về thời gian vắng bóng khá dài dù có ưu thế là ngôi vị quán quân một cuộc thi lớn, Vũ Thảo My cho biết thời điểm đó cô không biết mình phải làm gì và muốn gì trên con đường âm nhạc. Thỉnh thoảng, cô cũng có một vài sản phẩm nhưng hầu hết không được chú ý. Dù được xem là "giọng ca tiểu diva" nhưng Vũ Thảo My lại không tạo nên những sản phẩm thực sự thu hút. Bởi lẽ, ở thị trường âm nhạc hiện tại, giọng ca hay là chưa đủ, ca sĩ còn cần có ca khúc đáp ứng xu hướng thẩm mỹ khán giả nhưng vẫn thể hiện được cá tính. Trong khi đó, Vũ Thảo My lại khá mờ nhạt về phong cách trình diễn.

Vũ Thảo My trở lại và sẽ lần lượt trình làng những ca khúc do chính cô sáng tác. Điều này được xem là một trong những nỗ lực trong việc Vũ Thảo My mong muốn thể hiện cá tính âm nhạc đúng với bản thân. Thế nên, nữ ca sĩ hy vọng khán giả sẽ đón nhận những nỗ lực của cô.