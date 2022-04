Cô gái - hiện tại đã là người trưởng thành, cho biết Zara Phythian và Victor Marke đã quay lại cảnh quan hệ tình dục tập thể của cả ba để tạo ra cảnh phim khiêu dâm.

Trước Tòa án Nottingham Crown, cô gái cho biết vụ việc được cho là xảy ra vào giữa năm 2005 và 2008 khi cặp đôi này làm huấn luyện viên võ thuật ở Nottinghamshire, Anh. Lúc đó, họ chỉ mới ở quan hệ tình yêu, chưa đám cưới. Cô đến gặp cặp đôi này vì ngưỡng mộ, như một người hâm mộ được gặp thần tượng.

Zara Phythian và Victor Marke vướng rắc rối pháp lý

Zara Phythian và Victor Marke cho cô uống rượu rồi dụ dỗ quan hệ. "Tôi biết điều đó là sai nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống hay nói bất cứ điều gì. Tôi nhớ mình đã cố gắng sao chép Zara Phythian vì thời điểm đó tôi tôn trọng và muốn giống cô ấy về mọi mặt" - nguyên đơn nói trước tòa.

Những lần lạm dụng tình dục vẫn tiếp diễn sau đó. Nguyên đơn cho biết bị đe dọa không được tiết lộ chuyện bị lạm dụng với bất kỳ ai. Tuy nhiên, khi đã trưởng thành, cô quyết định báo với cảnh sát mọi chuyện.

Zara Phythian và Victor Marke đang bị cáo buộc 14 tội danh về tình dục với trẻ vị thành niên. Cả hai bác bỏ mọi cáo buộc tại tòa.

Zara Phythian là võ sĩ kiêm diễn viên, cô đã đóng nhiều phim: "Tribal Get Out Alive", "Accident Man 2", "The Hike", "Dragon Kingdom"…