Nữ ca sĩ Loren Allred, mới đây đã nhận được nút vàng từ giám khảo Amanda Holden vào thẳng vòng bán kết chương trình “Tìm kiếm tài năng Anh”, hé lộ cô từng bị quấy rối tình dục



Loren Allred hiện đã 32 tuổi, có phần trình diễn ấn tượng ca khúc "Never Enough" tại "Tìm kiếm tài năng Anh" 2022. Cô thừa nhận từng trải qua mặt tối của ngành công nghiệp âm nhạc khi ký hợp đồng với hãng thu âm Island Def Jam khi 19 tuổi.

Không muốn nêu những tên kẻ quấy rối mình, cô kể rằng đã được ca sĩ Ne-Yo phát hiện năng khiếu âm nhạc và sau đó ký hợp đồng với hãng thu âm trên vào năm 2008.

"Có những người tôi nghĩ rằng mình có thể tin tưởng nhưng hóa ra lại chẳng đáng tin! Họ đã lạm dụng quyền lực của mình. Họ lạm dụng sự ngây thơ, tuổi trẻ của tôi để đưa vào những tình huống khó chịu. Sự quấy rối tình dục diễn ra trong suốt những năm tôi ở đó. Mọi chuyện không diễn ra theo hướng tồi tệ hơn bởi tôi đủ mạnh mẽ để thẳng thừng nói không" - Loren Allred cho biết.

Cô chưa từng chính thức tố cáo việc quấy rối tình dục bởi bị đe dọa từ các nhân vật quyền lực này và cuối cùng bị loại khỏi hãng thu âm.

Nữ ca sĩ này cho biết cô tham gia tranh tài tại "Tìm kiếm tài năng Anh" là để cho mọi người thấy tài năng của mình với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ.

Loren Allred là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Cô sinh ra trong gia đình có cha mẹ đều là nhạc sĩ, từng được học bài bản âm nhạc và sớm bộc lộ năng khiếu của mình.

Cô cũng gặt hái được thành công với "Never Enough" - bài hát được sử dụng trong bộ phim âm nhạc "The Greatest Showman" (tên tiếng Việt : Bậc thầy của những giấc mơ). Ca khúc này từng vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Cô cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm hợp tác với các nghệ sĩ khác, trở thành khách mời trong sô diễn của danh ca Andrea Bocelli.

