Một đoạn video clip đăng tải trên kênh TikTok của kênh KBS Sport – Hàn Quốc gây sốt khi quay cảnh nữ vận động viên bóng chuyền Lee Da-hyeon ăn mừng bằng cách nhảy trên nền nhạc ca khúc "See tình" của Hoàng Thùy Linh sau khi đội đối thủ đánh bóng ra ngoài. Không chịu thua, ở phần sân đối thủ, nữ vận động viên Kim Yeon-koung nhảy nhái lại điệu nhảy Lee Da-hyeon với biểu cảm không vui.

Lee Da-hyeon nhảy lại vũ đạo bài "See tình"

Hoàng Thùy Linh thành công với "See tình"

Kim Yeon-koung và Lee Da - hyeon nhảy trên nền nhạc "See tình"

Video clip thu hút đến hơn 4 triệu lượt xem và nhiều lượt bình luận khen động tác biểu cảm, đầy tính giải trí của cả hai.

Đây không phải lần đầu "See tình" được biết đến ở ngoài Việt Nam. Trước đó, ca sĩ Lee Seung-hoon của nhóm Winner thể hiện động tác vũ đạo bài "Sorry Sorry" của Super Junior trên nền nhạc "See tình" và đăng tải trên TikTok.

Lee Seung-hoon

Không chỉ được biết đến tại Hàn Quốc, ca khúc còn được yêu thích ở Trung Quốc. Diễn viên Chúc Tự Đan từng nhảy ca khúc này trong chương trình "Nghe nói ăn rất ngon". Ngoài ra, ca khúc cũng được phát trong chương trình "Xin chào thứ 7", "Thanh Xuân hoàn du ký"…

Diễn viên Chúc Tự Đan

"See tình" là đĩa đơn của nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh, nằm trong album phòng thu thứ 4 "LINK" phát hành năm 2022. Do nhóm DTAP sáng tác, bài hát đã nhận về đánh giá tích cực từ người nghe, đồng thời lan truyền và nổi tiếng trên thế giới thông qua TikTok nhờ những video clip hát lại ca khúc hay thực hiện động tác nhảy theo giai điệu được đăng tải và thu hút người xem.