Tại buổi chiếu thử nghiệm phim "The Tender Bar" do George Clooney đạo diễn cho Amazon tại Los Angeles – Mỹ gần đây, tờ Variety đã hỏi George Clooney về việc không được mời đóng trong "The Flash". Đây là tác phẩm quy tụ nhiều phiên bản Batman trong quá khứ, có các tài tử Michael Keaton và Ben Affleck tham gia.

George Clooney cho biết anh không được mời. "Khi bạn đã phá hủy một thương hiệu theo cách của tôi trong quá khứ thì thường nhà đầu tư sẽ nhìn sang hướng khác khi "The Flash" xuất hiện"- George Clooney thổ lộ.

George Clooney và vợ trên thảm đỏ ra mắt phim "The Tender Bar"

George Clooney với tạo hình trong phim "Batman & Robin" năm 1997

George Clooney vào vai Batman trong phim "Batman & Robin" năm 1997. Tác phẩm này bị cả khán giả và giới phê bình quay lưng. Tài tử này xem đây là vai diễn dở nhất trong sự nghiệp của mình. George Clooney còn cho biết: "Một số bộ phim dở khiến tôi chỉ muốn quên đi nhưng với phim này…, tôi muốn vợ còn tôn trọng mình".

Vợ Variety tiết lộ với anh rằng cô và các con không được phép xem phim này. "Anh ấy không cho tôi xem nó, phim nằm trong danh sách cấm của cả nhà" - Amal Alamuddin cho biết.

Năm 2013, khi trò chuyện cùng Deadline, George Clooney cũng từng nói rõ rằng anh giữ một bức ảnh với tư cách là Batman trong văn phòng. Bức ảnh như một lời nhắc nhở, cảnh giác về những gì có thể xảy ra khi bạn làm phim chỉ vì lý do thương mại. Bộ phim cũng dạy cho anh bài học quý giá về việc nhận vai diễn trong suốt chặng đường sau này của sự nghiệp.