Choi Joon Yong, 54 tuổi, là diễn viên kỳ cựu tại Hàn Quốc. Ông đã nhận giải thưởng “Excellence” cho vai phụ trong phim “Sự quyến rũ của người vợ” (Temptation of wife) tại SBS Drama Awards 2009.

Trong chương trình "Dongchimi" của đài MBN phát sóng mới đây, ông tâm sự rằng đã ly hôn.

"Tôi kết thúc cuộc hôn nhân hai năm của mình. Khi chúng tôi ly dị, tôi không cảm thấy chút hối tiếc nào. Tôi cảm thấy tự do. Sau khi ly dị, tôi nghĩ rất nhiều về đứa con trai 18 tháng tuổi của mình. Thằng bé không muốn rời xa tôi kể cả lúc tôi đi làm việc. Có hôm, mẹ tôi gọi về nhà gấp. Con trai tôi đã hỏi cô giáo mầm non rằng tại sao thằng bé không có mẹ" – Choi Joon Yong kể.

Nam diễn viên Choi Yoon Yong thừa nhận chuyện ly hôn

Ông nói thêm rằng sau đó con trai ông bắt đầu gọi mẹ ông là mẹ.

Từ năm 2004, Choi Yoon Yong đã kiếm được 400 triệu won. Ông đã giao hết tiền cho vợ mình chi tiêu trong nhà nhưng tiền nhanh chóng hết sạch. Đó là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến rạn nứt về sau. Vợ ông đề nghị ly hôn trước và mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

Choi Yoon Yong tham gia 28 phim điện ảnh, truyền hình như: "The good witch", "The sun in the sky"…