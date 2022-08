Dàn giám khảo song hành với hành trình tìm kiếm nhóm nhạc nam cho showbiz Việt Vote for five

Ở tuần trước, tập 3 mở màn vòng Battle nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả cùng những con số ấn tượng như 523.896 người xem trực tuyến và 3.192.270 lượt xem sau khi phát sóng trên FPT Play, 7.894 người xem tập 3 trực tuyến trên YouTube.

Tập 4 chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam cho showbiz Việt Vote for five vừa lên sóng đã thu hút nhiều người theo dõi. Trong đó, nổi bật là phần trình diễn của hai nhóm R.G và G.E.N. Nhóm R.G gồm 5 thành viên: Trí Thi, Đức Thắng, Anh Dũng, Cường Bạch và Văn Tài. Nhóm chọn ca khúc Mr. Right của giám khảo Isaac để trình diễn. Phần trình diễn của nhóm đã để lại ấn tượng sâu sắc với thành viên ban giám khảo gồm Isaac, Đông Nhi và Trúc Nhân.

Cường Bạch được dự đoán sẽ là 1 trong 5 thành viên của nhóm nhạc sắp ra mắt

Isaac chia sẻ: "Mình là người hát bài này bao nhiêu lâu rồi và biết chỗ nào dễ phô để bắt lỗi. Mr Right đòi hỏi cao độ của quãng giọng rất cao. Em rất mạo hiểm khi chọn bài hát này. Anh có lời khen dành cho Cường Bạch". Isaac còn nhiệt tình "bày cách" cho các tân binh có thể trình diễn Mr. Right tốt hơn như thực hiện một động tác hôn gió... nhưng lập tức bị Khả Như "bóc mẽ" thấy Isaac toàn "cởi áo khoe múi"- màn "thị phạm" của Isaac khiến tất cả bùng nổ.



Vote for five đang thu hút khán giả khi lần đầu tiên có một chương trình tuyển thành viên nhóm nhạc công khai

Với giám khảo Trúc Nhân, anh cũng bị tân binh Cường Bạch "hút hồn". Không một giây nào Trúc Nhân rời con mắt khỏi Cường Bạch. "Bạn có sức hút kỳ lạ lắm, dù giọng hát thì chưa làm thỏa mãn nhưng tất cả những thứ khác che hết luôn. Năng lượng của bài hát là Mr. Right, Cường là một Mr. Right thực thụ", Trúc Nhân nhận định.

Với những lời khen có cánh của bộ ba giám khảo cuộc thi giành cho Cường Bạch, khán giả cũng tự tin dự đoán Cường Bạch sẽ là một trong 5 thành viên của nhóm nhạc nam chuẩn bị ra mắt khán giả khi cuộc thi Vote for five kết thúc. Là cuộc thi do chính khán giả lựa chọn người chiến thắng, Cường Bạch cũng có nhiều ưu thế khi sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn, sáng sân khấu.

Giọng ca Cường Bạch đang nhận được những lời khen của giới chuyên môn lẫn sự yêu thích của khán giả

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 4 tập phát sóng, cuộc thi chỉ cỏn 40 ứng viên. Nhóm nhạc nam 5 thành viên ra đời từ chương trình Vote for Five sẽ được tuyển chọn từ 40 ứng viên này. Để có thể ra mắt một nhóm nhạc nam hoàn chỉnh nhất, ban tổ chức cuộc thi luôn đưa ra những thử thách khó cùng với sự cạnh tranh khắc nghiệt nhất. Chỉ những giọng ca ưu tú nhất mới có thể trụ lại đến chặng cuối cuộc đua.