Theo tài khoản mạng xã hội của một blogger giải trí nổi tiếng Giang Tiểu Yến, Thái Từ Khôn quen C thông qua bạn bè và gặp nhau tại một quán karaoke ở Triều Dương thuộc Bắc Kinh vào năm 2021. Sau khi tiệc tùng tại quán, cả hai phát sinh quan hệ tình dục.

Một tháng sau, cô C phát hiện có thai và thông báo cho Thái Từ Khôn. Tuy nhiên, nam ca sĩ không nhận trách nhiệm, yêu cầu cô C phá thai. Vào đầu tháng 7-2021, cô C đến bệnh viện phá thai một mình, có giữ lại giấy tờ từ lúc phát hiện thai kỳ.

Vụ việc của anh đang là trung tâm tranh cãi

Mẹ của Thái Từ Khôn biết chuyện đã cử nhân viên đến gặp C để bàn bạc thỏa thuận bồi thường tiền, đồng thời thuê thám tử theo dõi và lén lắp camera giám sát ở nhà của C. Bà nghi ngờ C gài bẫy để tống tiền con trai mình.

Thông qua điều tra và camera giám sát cho thấy C có nhiều bạn bè và từng được một người đàn ông đưa về nhà lúc 3 giờ sáng. Vì thế, mẹ của Thái Từ Khôn càng khẳng định C giả mang thai để lừa đảo, dù sau đó xác nhận người đàn ông đưa C về nhà là bạn thân của cô.

Theo Giang Tiểu Yến, cô C tổn thương vì việc phá thai và sau đó là sự điều tra của mẹ Thái Từ Khôn nên không thể giữ im lặng vụ việc. Cô lên tiếng tố cáo và cung cấp những bằng chứng liên quan như hồ sơ ghi nhận mang thai và phá thai. Một số đoạn ghi âm giọng của mẹ Thái Từ Khôn cũng được tung ra.

Thái Từ Khôn sinh năm 1988, bên cạnh ca hát còn tham gia đóng một số phim điện ảnh, truyền hình và nhiều chương trình truyền hình. Anh có lượng người hâm mộ đông đảo.