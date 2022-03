Hai phim “The Power of the Dog” và “CODA” được xem là các ứng viên nặng ký cho hạng mục “Phim hay nhất” tại Lễ trao Giải Oscar 2022.



Phim "The Power of the Dog" là tác phẩm điện ảnh do Jane Campion viết kịch bản kiêm đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1967 của Thomas Savage.

Lấy bối cảnh tại bang Montana - Mỹ năm 1925, phim xoay quanh 2 anh em ruột Phil Burbank (Benedict Cumberbatch đóng) và George Burbank (Jesse Plemons đóng). Cả hai cùng là chủ nông trại giàu có nhưng tính cách và ngoại hình đối nghịch.

Phil Burbank luôn tỏ ra mạnh mẽ, gia trưởng, độc đoán, cứng cỏi nhưng thực chất chỉ để cố che giấu bí mật xu hướng tính dục của bản thân.

Cảnh trong phim "The Power of the Dog"

Phim có kịch bản chặt chẽ, đặt nặng vấn đề tâm lý với những ẩn ý sâu xa bên trong mà đến khi kết phim, người xem vẫn còn phải suy ngẫm. Phim cũng nhận được sự khen ngợi từ giới phê bình trước đó với diễn xuất ấn tượng của Benedict Cumberbatch và Kodi Smit-McPhee.

"Theo Power of the Dog" dẫn đầu đề cử Oscar 2022 và được đánh giá nhiều khả năng giành tượng vàng danh giá.



Phim nhận được 12 đề cử tại Oscar 2022

Tác phẩm "CODA" của đạo diễn Sian Heder là ứng cử viên nặng ký không kém, cạnh tranh trực tiếp với "The Power of the Dog" trên đường đua đến tượng vàng.



"CODA" là tác phẩm đầy nhân văn xoay quanh Ruby Rossi (Emilia Jones đóng) sinh ra trong gia đình có cha mẹ và anh trai đều khiếm thính. Là người duy nhất nghe được, Ruby Rossi thông dịch cho cả nhà bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Phim không nặng nề bi kịch mà thay vào đó xen lẫn nhiều tình huống hài hước dưới góc nhìn của Ruby Rossi. Dù khiếm thính, cha mẹ và anh trai của Ruby Rossi luôn yêu cuộc sống, lạc quan và tạo ra năng lượng tích cực. Phim cũng có nhiều tình tiết gây xúc động, truyền tải được thông điệp đến khán giả.



"CODA" vừa hài hước vừa cảm xúc, cũng là ứng viên nặng ký ở Oscar 2022

Cả hai phim đều đã từng giành các giải thưởng khác trước khi được đề cử tại Oscar 2022.



"Nếu tuần trước khi được hỏi, "The Power of the Dog" là cái tên tôi nghĩ sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, "CODA" giành chiến thắng tại giải "Producers Guild of America" tuần qua khiến nhiều người đặt cược đã chọn "CODA". Một cuộc đua song mã" - ông Alex Apati, giám đốc quan hệ công chúng của Nhà cái danh tiếng Ladbrokes (Anh), cho biết.

Nhà cái Paddy Power có tỉ lệ cược 8/11 cho "The Power of the Dog" và 11/10 cho "CODA".

Lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra tối 27-3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, TP Los Angeles, bang California – Mỹ.