Dựa trên lời khuyên và khuyến nghị từ các cố vấn y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh (tiếng Anh: Academy of Motion Picture Arts and Sciences - viết tắt AMPAS) đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly 5 ngày đối với những người tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 94-2022. Đây là sự thay đổi so với chính sách mà AMPAS đã áp dụng tại Oscar lần thứ 93-2021.



Lễ trao giải Oscar 2022 đang đến gần với nhiều thay đổi hứa hẹn hấp dẫn .Ảnh: REUTERS

Thay vào đó, những người trong và ngoài nước đến với lễ trao giải sẽ phải làm xét nghiệm PCR. Họ sẽ được tham dự với ít nhất 2 kết quả âm tính từ các xét nghiệm PCR gần nhất. Kết quả PCR đầu tiên được thực hiện ngày 24-3 và kết quả thứ 2 thực hiện sau đó 2 ngày. Nếu là người từ bên ngoài đến địa điểm tổ chức lễ trao giải, kết quả PCR ngày 26-3 phải được tiến hành sau khi đã vào thành phố.

Các nghệ sĩ, diễn viên trình diễn, người dẫn chương trình (MC) trong lễ trao giải sẽ chỉ xuất trình xét nghiệm PCR mà không cần chứng nhận đã tiêm ngừa. Nhưng những khách mời tham dự có thể sẽ phải xuất trình bằng chứng về việc đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tùy thuộc sự thay đổi quy định chung của TP Los Angeles sắp tới. Những quy định này được điều chỉnh dựa vào tình hình dịch Covid-19 ở địa phương.

Oscar 2022 còn có điểm mới là 8/23 hạng mục có thể được trao trước khi lễ trao giải được truyền hình trực tiếp (sẽ được ghi hình và phát lại ở phần sau của chương trình). Tám hạng mục này vẫn được trao tại Nhà hát Dolby nhưng trước khi chương trình lên sóng trực tiếp khoảng 1 giờ.

Sau 3 năm lễ trao giải không có MC, Oscar 2022 quay lại với truyền thống là có MC chính dẫn dắt toàn bộ sự kiện. Ngay khi thông tin này được công bố, truyền thông lẫn khán giả bàn tán sôi nổi về các ứng cử viên MC. Cuối cùng, ban tổ chức đã chọn 3 diễn viên Amy Schumer, Regina Hall và Wanda Sykes làm MC cho Oscar 2022.

Trong đó, Amy Schumer là diễn viên hài độc thoại người Mỹ, bắt đầu hoạt động với tư cách nghệ sĩ hài từ đầu những năm 2000. Regina Hall cũng là diễn viên hài đình đám, Wanda Sykes hài hước không kém với kinh nghiệm diễn hài độc thoại nhiều năm.

Họ được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Oscar thu hút khán giả sau giai đoạn sụt giảm mạnh. Những khách mời đến làm người trao giải tại Oscar 2022 có: Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock, Youn Yuh-jung, Lily James, Uma Thurman, Anthony Hopkins, Rami Malek, Simu Liu, Ruth Carter, John Leguizamo.