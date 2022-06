Sau clip phỏng vấn trên đài Hàn Quốc, Thiều Bảo Trâm tiếp tục được quảng bá hình ảnh tại quảng trường Thời Đại New York. Thiều Bảo Trâm diện áo croptop khoe trọn vòng eo con kiến và nổi bật với mái tóc hồng cùng thần thái quyến rũ. Billboard nằm ở Timesquare New York (quảng trường Thời Đại New York - Mỹ) của Thiều Bảo Trâm nằm trong chiến dịch EQUAL toàn cầu của Spotify.



EQUAL bao gồm một playlist tập hợp các ca khúc hay nhất của các nữ nghệ sĩ toàn cầu và mỗi tháng một lần sẽ giới thiệu thêm một đại diện âm nhạc từ các quốc gia. Chiến dịch này nhằm tôn vinh tài năng và phong cách âm nhạc riêng biệt của các nữ nghệ sĩ toàn cầu.

Trong tháng 6, Thiều Bảo Trâm đã trở thành nghệ sĩ Việt đại diện chiến dịch EQUAL của Spotify. Đồng thời, ca khúc "Sau lưng anh có ai kìa", thuộc mini album "after YOU" cũng xuất hiện trong playlist EQUAL Global của Spotify.

Nhân dịp này, Thiều Bảo Trâm tung bộ ảnh quảng bá cho chiến dịch EQUAL của Spotify. Bên cạnh hình khoe trọn vòng eo con kiến trên billboard tại quảng trường Thời Đại, Thiều Bảo Trâm còn diện chân váy ngắn và boots cá tính, tạo loạt dáng để lộ vòng 2 săn chắc hoàn hảo.

Trái ngược với những hình ảnh ngọt ngào, nữ tính trong mini album "after YOU", bộ ảnh này thể hiện một khía cạnh khác của Thiều Bảo Trâm - mạnh mẽ, cá tính, đúng chuẩn tinh thần nữ quyền từ chiến dịch EQUAL của Spotify.

Hình ảnh xuất hiện ở quảng trường Thời Đại New York - Mỹ

Trước đó, ngày 13-6, Thiều Bảo Trâm cũng xuất hiện trong chương trình Simply K-Pop Con-tour, phát sóng trên kênh truyền hình Arirang, Hàn Quốc. Là khách mời đặc biệt đến từ Việt Nam, Thiều Bảo Trâm tự quảng bá mini album "after YOU" trôi chảy bằng tiếng Anh và tự tin hát live ca khúc "Chúng ta làm bạn được không?".

Dự án mini album "after YOU" đã giúp Thiều Bảo Trâm khẳng định vững chắc chỗ đứng của một trong những giọng ca tạo sức lan tỏa mạnh trong năm 2022.

Thiều Bảo Trâm cho biết tới đây cô sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách mới trong âm nhạc. Không chỉ khẳng định mình với concept dịu dàng, nữ tính qua dòng nhạc Ballad ở "after YOU", mà Thiều Bảo Trâm còn trở lại với thể loại Pop, RnB, Dance trong tương lai để mang đến âm nhạc đa dạng, nhiều màu sắc cho khán giả.