Hoa hậu Liên lục địa 2022 Bảo Ngọc

Nhân kỷ niệm một năm đăng quang Miss Intercontinental, Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ: "Power of Beauty - Sức mạnh của vẻ đẹp" là một thông điệp vô cùng ý nghĩa của Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa). Từ đó, Ngọc hiểu được rằng, mình cần khiến danh hiệu này trở nên có giá trị, có sức mạnh và có sự lan toả.



Trong một năm đương nhiệm, hoa hậu Bảo Ngọc đã gặt hái được nhiều thành công với vai trò đại sứ ở các lĩnh vực xã hội và môi trường, góp phần quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với nước bạn. Cô nàng cũng liên tục có những chuyến công tác ở nước ngoài trong một tháng.

Trong tháng kỷ niệm một năm đăng quang của mình, Miss Intercontinental có lịch trình đầu tiên đến Sri Lanka, Bảo Ngọc đã tham dự Fifth Forum of Ministers & Environment Authorities Of Asia Pacific (5th AP Forum) hay Diễn đàn Bộ trưởng và Cơ quan Môi trường châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 5 được tổ chức bởi Chính phủ Sri Lanka và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc.

Đây là diễn đàn mang ý nghĩa quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, mất đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường, đóng góp ý kiến vào Phiên họp thứ 6 của Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc sắp tới.

Cô gặt hái được nhiều thành công khi liên tục có lời mời công tác tại nước ngoài

Tại đây, nàng hậu là một trong những đại diện của Việt Nam trong Nhóm chính về Trẻ em và Thanh niên của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc cùng với các chuyên gia và nhà hoạt động xã hội đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp theo, Bảo Ngọc có lịch trình bay đến Nhật Bản tham dự Chương trình "Việt Nam Phở Festival 2023"- là một chương trình giới thiệu đến người dân Nhật Bản những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá những hình ảnh, tiềm năng kinh tế của của Việt Nam. Đồng thời sự kiện cũng giúp người dân, doanh nghiệp Việt Nam khám phá ẩm thực, văn hóa và các cơ hội kinh doanh tại Nhật Bản.

Tham dự nhiều sự kiện tại nước ngoài để quảng bá cho hình ảnh Việt Nam

Qua đó góp phần thúc đẩy giao lưu, gắn kết văn hóa cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Xuất hiện tại sự kiện với vai trò Đại sứ, Hoa hậu Bảo Ngọc đã tự hào giới thiệu đến bạn bè quốc tế về món phở - một trong những món ẩm thực truyền thống đặc trưng của Việt Nam, góp phần lan tỏa giá trị tinh hoa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản.

Bảo Ngọc là một cô gái xinh xắn và năng động

Bảo Ngọc chia sẻ: "Phở là một món ăn truyền thống mà mỗi người Việt đều yêu thích. Trước mỗi lần xuất ngoại, tôi thường ăn một bát phở tại sân bay. Đây dường như là một 'thủ tục' của tôi để lưu giữ hương vị quê nhà… Cũng như khi người Nhật đi xa sẽ rất nhờ món mì Ramen thì người Việt chúng tôi cũng nhớ phở như thế. Và việc được ăn một bát phở ở nước ngoài cũng là cách để chúng tôi đỡ thấy nhớ nhà hơn".