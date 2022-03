Liệu việc giúp những giọng ca mới toanh này trở thành diva mới của làng nhạc Việt có khả thi?

Ban tổ chức chương trình "The only-1 không 2" (phát sóng trên VTV3) khẳng định, thí sinh tham gia chương trình không những không bị loại mà còn có cơ hội để trở thành "diva" của làng nhạc Việt.

Vậy nên, các thí sinh gồm Trần Ngọc Ánh (quán quân The voice 2018), Huyền Cadie (Quán quân The cover show 2021), Trang Blue (The voice 2019), Bích Tuyết (Á quân The voice 2019), Viễn Trinh, Dương Nguyễn, Bích Tuyết sẽ "mang trong mình tâm thế là để tỏa sáng, để cháy hết mình với âm nhạc và bước trên con đường định danh "diva", mang nhạc Việt được vươn tầm quốc tế, trở thành niềm tự hào của Việt Nam.

Như vậy, 6 giọng ca này "sẽ không bận tâm đến áp lực thi cử mà chỉ chuyên tâm để hát và tỏa sáng", ban tổ chức khẳng định.



J Trần (sở hữu bản quyền cuộc thi) khẳng định, "chúng tôi đi tìm diva trong khuôn khổ cuộc thi"

Trong vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Minh Nhiên cho biết: "Chúng tôi đi tìm giọng ca diva của nhạc Việt thông qua những thử thách của chương trình này".

Theo đó, các thí sinh sẽ trình diễn những sáng tác mới của các nhạc sĩ Bảo Chấn, Minh Nhiên, Võ Hoài Phúc, Hoài An, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Thuận, Hamlet Trương và Đỗ Hiếu.

Mỗi bài hát mới sẽ được thực hiện với 3 phiên bản khác nhau (thông qua bản phối khác nhau) và thí sinh của chương trình sẽ hát cả 3 phiên bản đó, khán giả sẽ chọn ra tiết mục và bản phối hợp với giọng ca của thí sinh nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên, thị trường âm nhạc sẽ đón nhận cùng lúc 3 phiên bản chính danh khác nhau cho một sáng tác mới trên cùng một sân khấu mang tên The Only.

Trần Ngọc Ánh, quán quân The voice 2018

Tuy nhiên, cuộc thi vừa được công bố đã vấp phải những "hoang mang" của dư luận. Trước đây, những tranh cãi về việc một giọng ca nào đó có xứng danh "diva" của nhạc Việt hay không đã từng tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Hiện nay, nhạc Việt có 4 giọng ca được định danh diva là Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà. Cả 4 giọng ca đều có sắc màu âm nhạc đặc biệt cùng với kỹ thuật thanh nhạc được công nhận.

Một thời gian dài, những giọng ca như Thu Minh, Thu Phương, Uyên Linh,… cũng gặp phải luồng dư luận trái chiều về việc họ có thể là diva thế hệ mới của nhạc Việt hay không? Cho đến nay, cuộc tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ và nhạc Việt vẫn chưa có những diva chính danh khác ngoài 4 giọng ca mà mọi người đã quen mặt.

Cuộc thi khá liều lĩnh vì một chương trình chỉ toàn ca khúc mới, giọng ca mới nhưng lại định danh cho quán quân là diva

Trong khi đó, các thí sinh của "The only- 1 không 2" dù là quán quân, á quân của một vài cuộc thi nhưng chưa đủ điều kiện để xét duyệt vào vị trí "diva" hay "tiểu diva". Điều này khiến cho cuộc thi chỉ vừa được công bố lên sóng đã gây tranh cãi.

Giải thích điều này, ông J Trần (sở hữu bản quyền cuộc thi) khẳng định: "Chúng tôi đi tìm diva trong khuôn khổ cuộc thi này. Còn con đường dài phía trước, chính họ phải tự đi tìm con đường để khẳng định vị trí của bản thân với khán giả".