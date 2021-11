Cư dân mạng tò mò Trang Blue là ai mà dám lên tiếng thách đấu?

Tối 10-11, tập đầu tiên của chương trình "The Cover Arena" (do Lê Trần Media sản xuất) ra mắt khán giả trên YouTube với nhiều điều thú vị. So với nhiều chương trình âm nhạc đang đồng loạt ra mắt cùng thời điểm thì "The Cover Arena" thu hút khán giả bởi hình thức khá mới lạ.

Theo đó, "The Cover Arena" ra đời với thông điệp tạo nên một "đấu trường âm nhạc", nơi các ca sĩ và bạn yêu nhạc có cơ hội đem giọng hát của mình ra so tài và thể hiện bản lĩnh, hóa thân thành những "chiến binh" đầy tài năng và cá tính.



24 ca sĩ tham gia "The Cover Arena" được chia thành 2 đợt phát sóng, với 12 ca sĩ so tài mỗi đợt. Theo đó, các ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc trên beat nhạc do ban tổ chức cung cấp dưới hình thức acoustic. Sau mỗi clip, các ca sĩ sẽ đưa ra lời thách đấu với khán giả nhằm mời gọi họ tham gia một sân chơi, đấu trường âm nhạc đầy hứng khởi và hấp dẫn.

Lời mời gọi từ nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy

Về hình thức chấm điểm, mỗi clip tham gia sẽ được đăng trên kênh YouTube chính thức của Lê Trần Media và có 5 ngày để khán giả cùng người hâm mộ bình chọn. 24 giờ trước khi đóng kết quả, ca sĩ cũng như người tham gia thách đấu sẽ quay một video kêu gọi khán giả vào xem ủng hộ. Video này sẽ được phát trên các nền tảng cá nhân của ca sĩ, người tham gia thách đấu và kênh YouTube Lê Trần Media. Kết quả sẽ được công bố và gắn vào phần bình luận của mỗi video. Điểm số được tính như sau: 1 view = 1 điểm, 1 like = 20 điểm, 1 bình luận = 40 điểm (mỗi account chỉ được tham gia bình luận một lần).

Video được nhiều view, like và bình luận nhất tuần sẽ nhận được giải thưởng 10.000.000 đồng. Giải thưởng đặc biệt 100.000.000 đồng sẽ dành cho người chiến thắng chung cuộc.

Trong tập đầu tiên của "The Cover Arena", giọng ca trẻ Trang Blue lên tiếng thách đấu

Sân chơi này chính là cơ hội cho những giọng ca trẻ đang tìm cho mình một hướng đi. Với cùng một bài hát, giọng ca có thể dành được ưu thế là người dám thể hiện bản thân với tư duy khác biệt - dám nói lời thách đố người khác và thể hiện sự sáng tạo của mình. Sân khấu biểu diễn thành một sàn đấu, đó là cách tìm ra giọng ca tốt nhất trong số nhiều giọng hay. Nếu tự tin vào giọng hát của mình, ai cũng có thể đáp lời khiêu chiến từ "The Cover Arena".