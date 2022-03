Sở cảnh sát Los Angeles (viết tắt LAPD), bang California – Mỹ cho biết trong thông cáo gửi truyền thông rằng Chris Rock từ chối khiếu nại với cảnh sát về vụ việc. Vì không có người khiếu nại, cuộc điều tra sẽ không diễn ra trừ khi Chris Rock nghĩ lại và khiếu nại.

"Các điều tra viên của LAPD đã biết về sự cố giữa hai cá nhân trong lễ trao giải của Viện Hàn lâm. Vụ việc liên quan đến chuyện một người tát một người khác. Tuy nhiên, cá nhân liên quan từ chối khai báo với cảnh sát. Nếu đương sự muốn báo cáo sự cố với cảnh sát một ngày sau thì LAPD vẫn sẽ có mặt để hoàn thành báo cáo điều tra" – LAPD cho biết trong thông cáo.

Will Smith tát Chris Rock

Vụ việc gây tranh cãi trái chiều

Ngay sau vụ Will Smith tát Chris Rock ngay trên sân khấu lan tỏa những tranh luận, bàn tán trái chiều vẫn diễn ra. Một số người chỉ trích hành vi của Will Smith là bạo lực, cư xử không đúng mực trên một sân khấu lễ trao giải. Một số người thông cảm cho Will Smith và cho rằng Chris Rock trêu đùa kém duyên.

Trong đó, nhiều người nghi ngờ đây là vụ dàn dựng tinh vi nhằm thu hút sự chú ý. Họ phân tích chi tiết từng thái độ của Will Smith lẫn Chris Rock trước khi cú tát diễn ra để chứng minh cho sự nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, các lập luận cũng bị phản bác bởi ngay sau đó Will Smith đã rơi nước mắt khi phát biểu nhận giải, xin lỗi ban tổ chức giải, đồng nghiệp… Nhiều nam diễn viên khác cũng bị bắt gặp hỏi chuyện, khuyên nhủ Will Smith tại Nhà hát Dolby – nơi diễn ra lễ trao giải, sau vụ việc.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - Ban tổ chức Oscar bày tỏ quan điểm trên trang mạng xã hội Twitter rằng họ không dung thứ cho bạo lực. "Chúng tôi không dung thứ cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi rất vui khi được chào mừng những người chiến thắng Giải Oscar lần thứ 94-2022, những người xứng đáng được ghi nhận khoảnh khắc này từ các đồng nghiệp của họ và những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới" – dòng chia sẻ của ban tổ chức Oscar viết.

"Tối nay, chúng tôi rất vui mừng được chào mừng những người chiến thắng Giải Oscar lần thứ 94, những người xứng đáng được ghi nhận khoảnh khắc này từ các đồng nghiệp của họ và những người yêu điện ảnh trên toàn thế giới."

Đạo diễn và diễn viên Judd Apatow viết trên trang cá nhân, gọi cú tát là "cơn thịnh nộ và bạo lực hoàn toàn mất kiểm soát" và cho rằng Will Smith "có thể đã giết chết" Chris Rock.

Nữ diễn viên Kathy Griffin đồng ý với Judd Apatow, lo lắng rằng hành động của Will Smith sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho những kẻ muốn gián đoạn trong các chương trình trao giải, biểu diễn hài kịch trên sân khấu.

"Việc bước lên sân khấu và hành hung một diễn viên hài là điều rất tệ. Bây giờ, chúng ta lo lắng việc ai muốn trở thành Will Smith tiếp theo trong các câu lạc bộ hài kịch và nhà hát" – Kathy Griffin nhận định.

Nhà làm phim kiêm diễn viên Rob Reiner cho rằng không lý do gì biện hộ cho hành động của Will Smith và bài phát biểu nhận giải là sự biện minh không đáng được chấp nhận. Will Smith cần xin lỗi Chris Rock.

Bên cạnh những chỉ trích, cho rằng đó là khoảnh khắc xấu xí của lễ trao giải, nhiều người nổi tiếng vẫn còn bàng hoàng không tin vào sự việc đã xảy ra.